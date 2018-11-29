Саша Бортич предлагает не конкурировать с Западом

В четверг в российский прокат выходит мистический триллер "Проводник" режиссера Ильи Максимова с Сашей Бортич и Евгением Цыгановым в главных ролях. Героиня Бортич, девушка Катя, обладает необычными способностями — видит призраков, и когда пропадает ее сестра-близнец (та же Бортич), она отправляется на ее поиски. Полиция не спешит помочь странной девушке, считая, что никакой сестры и не было, а тем времени Екатерина понимает, что в мрачном городе орудует серийный убийца.

Бортич, которая к 24 годам сыграла почти в 30 фильмах, в том числе в историческом блокбастере "Викинг" и комедии "Я худею", рассказала в интервью ТАСС , чем ей понравился сценарий новой ленты и кого она считает примером для подражания, а также оценила работу с Владимиром Машковым

— Саша, я начала смотреть фильм "Проводник", но через несколько минут выключила. Мне реально стало страшно. После паузы снова включила. Почему вы согласились сниматься в хорроре?

— Считаю, что это не совсем хоррор. Если есть задача определить жанр, то я бы сказала, что это мистический триллер. Мне предложили прочесть сценарий, он оказался невероятно интересным — это раз. А два — не каждый день поступают предложения сыграть и себя, и свою сестру. В этом предложении присутствовал некий шаг в сторону от стандартного и обычного, поэтому у меня не было сомнений участвовать или нет. К тому же я сама очень люблю и триллеры, и хорроры. Это мои любимые жанры.

— Раз любите и смотрите, значит, сможете сравнить этот российский фильм и западные, особенно американские? Получится у нас сказать что-то новое в этом жанре?

— У нас другая культура, другое восприятие, другой менталитет. В "Проводнике" как раз нет попытки скопировать западное кино. Еще мне нравится, что у нас в фильме совсем нет примет времени — невозможно понять, в каком году все происходит, зима это или осень. Антураж не сказать чтобы совсем русский, но это точно не подражание Западу. Так что наша картина имеет неплохие шансы на успех. Я так думаю во всяком случае.

— Да, но при этом режиссер фильма рассказывал, что вдохновлялся, условно, не советским "Вием", а картиной "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом и лентами Джеймса Вана ("Астрал", "Заклятие", "Пила 8"). Какие фильмы вы сами держали в голове?

— Нет, я ничего не держала в голове. Единственно, я кое-какой момент из мирового кинематографа скопировала, когда нащупывала демонический смех моей героини. Но откуда мы это с Ильей "стрельнули" — оставлю в секрете.

— В самом начале фильма в заброшенной усадьбе появляется мужчина с маленьким мальчиком довольно демонического вида. К середине картины понятно, к чему это все было, но вы не думаете, что ребенок в таком образе может оттолкнуть зрителей?

— Да вы что, это же самое страшное в фильме, самое пугающее и самое интересное, это же просто отлично! Сцены, когда моя героиня переносится мыслями в усадьбу и встречается с этим мальчиком, они самые крутые. Это самая главная "страшилка", когда тебя пробирает жуть.

— Как и во многих фильмах про маньяков, в этой картине не ясно, кто же все-таки убийца. Вы, когда читали сценарий, сразу догадались, кто маньяк?

— Это именно одна из самых привлекательных линий сценария, которая меня заинтересовала. Не помню, догадалась или нет, я же читала сценарий на одном дыхании. Но, судя по первым реакциям зрителей, мало кто догадывается до самого конца фильма. Это очень здорово.

Александра , скажите, пожалуйста, как вам работалось с Евгением Цыгановым?

— Не могу выделить кого-то одного, мне очень повезло со всеми партнерами. Это и Женя, и Владимир Яглыч , и Александр Робак, да все. Все прекрасны, здорово было работать, очень круто, более чем комфортно.

— Вам 24 года, думаю, в вашем возрасте вполне можно озвучить эти цифры. А фильмов и сериалов с вашим участием я насчитала больше 30. Такой темп не пугает? Не боитесь перегореть?

— В списке есть несколько фильмов, к примеру, "Про любовь" и "Вы все меня бесите". Я там появляюсь на три секунды и на две сцены. Или в сериале про Людмилу Гурченко , где сыграла дочь актрисы в исполнении Юлии Пересильд . Много эпизодов.

— Да, но вы же понимаете — у некоторых актеров и к 80 годам столько фильмов не набирается. А за подобные эпизодические роли даже на "Золотой орел" выдвигают…

— Я не хватаюсь за любую работу.

— Да, безусловно, в 2017 году — семь фильмов, это, конечно, минимальная занятость…

— (Смеется) Так просто совпало. К примеру, "Проводник" мы снимали два года назад, а он выходит только сегодня. Одни картины наслаиваются на другие, но не более того. Это зависит от прокатчиков. Может показаться, что я много снимаюсь, но это все относительно.

— Наверное, сейчас самые популярные художественные фильмы с вашим участием — "Викинг" с Данилой Козловским и комедия "Я худею"…

— Да? Я думала, что "Духless".

— Возможно, и эта картина тоже. Для фильма "Я худею" вы набрали вес. Готовы еще раз решиться на подобный эксперимент?

— Если это будет того стоить, то конечно. Если актерская работа интересная — конечно, да. Когда прочитала сценарий фильма "Я худею", поняла, что он настолько крутой… У меня даже не возникло вопросов — делать это или нет, соглашаться или нет. Просто да и все.

— Понятно, где еще сыграете в ближайшее время?

— Ясности пока нет. Ну или есть, но я пока не скажу.

— Но уже точно известно, что в 2019 году выйдет фильм "Миллиард" с вашим участием. Главную мужскую роль в картине играет Владимир Машков. Как он вам? Произвел впечатление?

— Он приятный человек, отличный актер, что тут можно сказать? Было приятно поработать вместе.

— Недавно в Facebook шла такая оживленная дискуссия… Кстати, вы пользуетесь соцсетями?

— Да-да, я есть в социальных сетях, я активный пользователь. Ну такой, плюс-минус.

— В Facebook шла дискуссия по поводу того, что сейчас очень много красивых молодых актрис, но по-настоящему манкие встречаются редко. Кто для вас пример для подражания?

— Ой, я не умею отвечать на этот вопрос. Может быть, Дженнифер Лоуренс . Когда у меня спрашивают, кто самый красивый, кто самый сексуальный, у меня сразу такое перекати-поле в голове. Не знаю, в общем.

— Поскольку уже выстроилась очередь из журналистов, желающих с вами побеседовать, можно я задам четыре коротких вопроса?

— Блиц?

— Да. Что для вас лучше: сериалы или полнометражные художественные фильмы?

— Сейчас очень размыты границы. Сейчас есть такие крутые сценарии для сериалов, что они не уступают полнометражному кино. Разделять их, мыслить такими категориями — несовременно. Все зависит от сценария.

— Комедия или ужасы?

— Наверное, ужасы.

— Толстые люди или худые?

— Красивые душой!

— Данила Козловский или Владимир Машков?

— Это не вопрос, это подстава! Ну как я могу на него ответить? Это невозможно.