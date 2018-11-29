Пьеса Макса Фриша «Биография» в театре «Человек»

Пьеса известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография» не частый гость на мировых сценических подмостках.

Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать.

Свою первую большую постановку в театре «Человек», главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Скворцов по жанру обозначил, как мистическая трагикомедия.

Над спектаклем работает творческая группа:

художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин , художник по костюмам Любовь Скорнецкая.

В спектакле заняты актёры:

— Мурадин Хуранов.

Премьерные показы спектакля состоятся 24 декабря и 17, 22 января 2019 г.