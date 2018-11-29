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Пьеса Макса Фриша «Биография» в театре «Человек» 

Вести Подмосковья 29 ноября 2018
Фото: Вести Подмосковья
Пьеса известного швейцарского писателя Макса Фриша «Биография» не частый гость на мировых сценических подмостках.
Главный герой пьесы получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать.
Свою первую большую постановку в театре «Человек», главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Скворцов по жанру обозначил, как мистическая трагикомедия.
Над спектаклем работает творческая группа:
художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по свету Сергей Скорнецкий, режиссёр по пластике Константин Мишин, художник по костюмам Любовь Скорнецкая.
В спектакле заняты актёры:
— заслуженная артистка России Евгения Крюкова
Анатолий Кот
Дмитрий Филиппов
Антон Шурцов
— Мурадин Хуранов.
Премьерные показы спектакля состоятся 24 декабря и 17, 22 января 2019 г.
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