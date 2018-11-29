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Институт кино поддержал людей со шрамами 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Британский институт кино принял решение не финансировать фильмы со злодеями, у которых есть шрамы на лице.
В институте посчитали, что это дискриминация людей с подобным изъяном. Было решено поддержать кампанию благотворительной организации Changing Faces. Ее цель в том, чтобы изменить представление общественности о тех, у кого есть шрамы и ожоги на лице.
Кинематографисты были солидарны с организаторами Changing Faces. Они отметили, что у злодеев от Дарта Вейдера из "Звездных войн" до Шрама из мультфильма "Король Лев" есть шрамы на лице.
"Зачастую изменения в кинематографе и новые фильмы влекут за собой инновации в реальном мире. Поэтому мы приняли решение не финансировать картины, где злодеи имеют шрамы на лице. Мы не хотим подпитывать своими действиями клише о том, что только у плохих людей может быть ожог или шрам на самом видном месте", — рассказал изданию The Telegraph заместитель генерального директора института кино Бен Робертс.
Также специалисты отмечают, что киноиндустрия очень сильно влияет на мнение общественности. Они считают, что дети не склонны относиться с подозрением к человеку со шрамом или ожогом на лице, пока не увидят злодея с подобной особенностью в кино или мультфильме.
Комментарии
Бен Робертс , Фильмы
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