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Фильмы, возмутившие зрителей финалом 

Рамблер 1 час назад
Бывало ли такое, что финал фильма буквально выводил вас из себя глупостью или нелепостью? Эти ленты серьёзно разочаровали зрителей концовкой.
1. «Одержимая» (2012). Триллер повествует о женщине-убийце, одержимой демонами. Картина сделана в псевдо-документальном стиле: дочь убийцы снимает про неё картину. В финале из женщины изгоняют демонов, которые тут же переселяются в других людей. Заканчивается хоррор эпизодом, в которой дочь едет в машине с одержимым приятелем за рулём, а последняя сцена представляет собой чёрный экран, на котором указано, что подробности дела раскрываются на сайте. Зрители после выхода из кинотеатра сразу же открывали страницу в Интернете с указанным адресом, чтобы узнать настоящий финал. Однако сайт был всего лишь частью рекламной кампании и никаких секретов там не было. Это обстоятельство и разозлило публику, которая завалила студию негативными отзывами.
2. «Интервью» (2014). Комедийная история о двух журналистах, отправленных в Северную Корею, чтобы взять интервью у Ким Чен Ына. Однако мужчин перехватило ЦРУ и приказало убить правителя. Сначала журналисты сопротивляются, но потом всё-таки убивают: диктатор садится в вертолёт, а журналисты стреляют в него из танка. На экране видно, как корейского руководителя охватывает огонь. Фильм спровоцировал международный скандал: релиз комедии Северная Корея сочла актом войны. Хакеры КНДР взломали сайт студии Sony, где и был снят фильм, и стали рассылать угрозу владельцам киносетей. Часть из них отказалась под давлением хакеров отказалась от проката, а кинокомпания в итоге выпустила фильм только онлайн.
Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые разозли публику.
Комментарии
Чен Ким , ЦРУ , Фильмы , Видео
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