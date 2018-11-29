Фильмы, возмутившие зрителей финалом

Бывало ли такое, что финал фильма буквально выводил вас из себя глупостью или нелепостью? Эти ленты серьёзно разочаровали зрителей концовкой.

1. «Одержимая» (2012). Триллер повествует о женщине-убийце, одержимой демонами. Картина сделана в псевдо-документальном стиле: дочь убийцы снимает про неё картину. В финале из женщины изгоняют демонов, которые тут же переселяются в других людей. Заканчивается хоррор эпизодом, в которой дочь едет в машине с одержимым приятелем за рулём, а последняя сцена представляет собой чёрный экран, на котором указано, что подробности дела раскрываются на сайте. Зрители после выхода из кинотеатра сразу же открывали страницу в Интернете с указанным адресом, чтобы узнать настоящий финал. Однако сайт был всего лишь частью рекламной кампании и никаких секретов там не было. Это обстоятельство и разозлило публику, которая завалила студию негативными отзывами.

2. «Интервью» (2014). Комедийная история о двух журналистах, отправленных в Северную Корею, чтобы взять интервью у Ким Чен Ына . Однако мужчин перехватило ЦРУ и приказало убить правителя. Сначала журналисты сопротивляются, но потом всё-таки убивают: диктатор садится в вертолёт, а журналисты стреляют в него из танка. На экране видно, как корейского руководителя охватывает огонь. Фильм спровоцировал международный скандал: релиз комедии Северная Корея сочла актом войны. Хакеры КНДР взломали сайт студии Sony, где и был снят фильм, и стали рассылать угрозу владельцам киносетей. Часть из них отказалась под давлением хакеров отказалась от проката, а кинокомпания в итоге выпустила фильм только онлайн.

Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые разозли публику.