Безумные западные афиши к советским фильмам

Есть несколько советских фильмов, названия которых заграничные прокатчики в свое время извратили до неузнаваемости. К примеру, «Кавказская пленница» фигурировала как Kidnapping, Caucasian Style («Похищение в кавказском стиле»), «Иван Васильевич меняет профессию» предстал как Ivan Vasilievich: Back to the Future («Иван Васильевич: Назад в будущее»), а «Служебный роман» превратился в «Офисную романтику» (Office Romance). Но это ладно — трудности перевода.

Еще веселее смотреть на иностранные афиши отечественных картин.

Справедливости ради, многие из них не лишены тонкой художественной задумки. Но в большинстве случаев сразу же понять, что это за фильм, решительно невозможно, даже если вы смотрите «Иронию судьбы» чаще, чем раз в год. Не спешите читать надпись под картинкой, попробуйте догадаться.