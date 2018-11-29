Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

Безумные западные афиши к советским фильмам 

BigPikcha.ru 55 минут назад
Есть несколько советских фильмов, названия которых заграничные прокатчики в свое время извратили до неузнаваемости. К примеру, «Кавказская пленница» фигурировала как Kidnapping, Caucasian Style («Похищение в кавказском стиле»), «Иван Васильевич меняет профессию» предстал как Ivan Vasilievich: Back to the Future («Иван Васильевич: Назад в будущее»), а «Служебный роман» превратился в «Офисную романтику» (Office Romance). Но это ладно — трудности перевода.
Еще веселее смотреть на иностранные афиши отечественных картин.
Справедливости ради, многие из них не лишены тонкой художественной задумки. Но в большинстве случаев сразу же понять, что это за фильм, решительно невозможно, даже если вы смотрите «Иронию судьбы» чаще, чем раз в год. Не спешите читать надпись под картинкой, попробуйте догадаться.
BigPikcha.ru: последние новости
Сказка, основанная на реальных событиях: что в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — правда Муфаса жив: вышел первый тизер фильма «Король лев», и он вернет вас в детство Знакомьтесь, Гвен Стейси: в Голливуде снимут фильм о женщине-пауке
Фильмы , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума22
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу9
Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни10
Сильвестр Сталлоне попрощался с Рокки Бальбоа3
Что стало с главной Золушкой Чехословакии3
Видео
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
08:18
Фильмы, возмутившие зрителей финалом
Фильмы
04:18
Сериалы, которые лучше смотреть в одиночку
Сериалы
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
02:58
Рыбников варил сталь по-настоящему
Актеры Фильмы
05:13
Что стало с главной Золушкой Чехословакии
Актеры Фильмы
11:25
Взрослые актёры, сыгравшие подростков
Актеры Сериалы
03:40
Мультяшки, срисованные с реальных людей
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение