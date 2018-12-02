Фильмы, возглавляющие рейтинги из года в год 

Сколько отличных лент снято за всю историю существования кинематографа и на каждую из них находится свой зритель и поклонник. Однако есть и такие фильмы, которые время позволило вынести в отдельный список, который рекомендован к просмотру буквально каждому человеку. Вероятность того, что вы останетесь в восторге, практически стопроцентная.
Крестный Отец (1972 год)
Криминальный мир Нью-Йорка, Дон Корлеоне, азартные игры, проституция и наркотики — послевоенные изменения в Америке разворачиваются захватывающей драмой, которую не знает, пожалуй, только ленивый.
Побег и Шоушенка (1994 год)
Невиновный борец за справедливость, оказавшийся в тюрьме, отказывается мириться с незаслуженным наказанием и жестокостью, находит себе друзей и начинает планировать грандиозный побег.
Форрест Гамп (1994 год)
Классика, любимая миллионами. Человек, над которым всю жизнь насмехаются из-за его слабоумия, доказывает всему миру, что не ум руководит жизнью, а доброта, любовь и честность.
Список Шиндлера (1993 год)
Великолепная картина, основанная на реальных событиях, рассказывает историю выдающегося человека, спасшего более тысячи евреев. Пронзительный фильм, который не оставит никого равнодушным.
Малыш (1921 год)
Работа великого Чарли Чаплина, повествующая о ребенке, которого женщина подкидывает в дорогой автомобиль с надеждой на то, что того ждет будущее в обеспеченной семье, однако все оборачивается иначе. Малыш попадает в руке к бродяге, которому и предстоит разобраться, как быть дальше.