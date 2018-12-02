Фильмы, возглавляющие рейтинги из года в год

Сколько отличных лент снято за всю историю существования кинематографа и на каждую из них находится свой зритель и поклонник. Однако есть и такие фильмы, которые время позволило вынести в отдельный список, который рекомендован к просмотру буквально каждому человеку. Вероятность того, что вы останетесь в восторге, практически стопроцентная.

Крестный Отец (1972 год)

Криминальный мир Нью-Йорка, Дон Корлеоне, азартные игры, проституция и наркотики — послевоенные изменения в Америке разворачиваются захватывающей драмой, которую не знает, пожалуй, только ленивый.

Побег и Шоушенка (1994 год)

Невиновный борец за справедливость, оказавшийся в тюрьме, отказывается мириться с незаслуженным наказанием и жестокостью, находит себе друзей и начинает планировать грандиозный побег.

Форрест Гамп (1994 год)

Классика, любимая миллионами. Человек, над которым всю жизнь насмехаются из-за его слабоумия, доказывает всему миру, что не ум руководит жизнью, а доброта, любовь и честность.

Список Шиндлера (1993 год)

Великолепная картина, основанная на реальных событиях, рассказывает историю выдающегося человека, спасшего более тысячи евреев. Пронзительный фильм, который не оставит никого равнодушным.

Малыш (1921 год)