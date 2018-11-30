Главные премьеры: «Робин Гуд: Начало» и «Суспирия»

Боевик «Робин Гуд: Начало» предлагает очередную трактовку легенды о благородном разбойнике.

Новый Гуд к нам мчится

Отважный воин Робин Локсли возвращается из крестового похода в пропитанную коррупцией Англию. Возмущенному ситуацией в стране Робину не остается ничего, кроме как нахлобучить на голову капюшон и пойти по воровской линии, но с благородным уклоном, то есть отнимать деньги исключительно у богатеев с последующей раздачей их бедным.

Бедолагу Робина никогда не жалели сценаристы, лихо упражняясь в изобретательности на основе его биографии. Например, восемь лет назад Рассел Кроу в картине Ридли Скотта «Робин Гуд» изобразил дезертира, который, улепетывая с фронта, выдает себя за рыцаря Локсли, селится в его доме и лишь после всего этого проникается идеями борьбы за справедливость. А еще раньше, в 2001-м, бравого разбойника вообще сделали женщиной — совсем юная Кира Найтли в телефильме «Принцесса воров» сыграла дочь Робина, унаследовавшую папину профессию и не посрамившую его громкого имени.

Новый «Робин Гуд» удивляет скорее не сюжетными сюрпризами, а формой, в которую они упакованы. Конечно, никому из нас неведомо, как на самом деле жили и разговаривали в Англии восемьсот с копейками лет назад, но зрители, наверное, вправе ожидать от авторов хотя бы попытки поразмышлять на эту тему. Однако все размышления сводятся здесь к небрежно стилизованным под Средневековье нарядам, в которых щеголяют люди вполне себе современной наружности. Вот, например, шериф Ноттингемский: аккуратно пострижен, гладко выбрит, в костюме, пошитом скорее в Милане, нежели в Донкастере, — ну прямо готовый депутат Европарламента

Забавно, что предыдущих экранных Робинов нещадно критиковали за любую мелочь. Скажем, американцу Кевину Костнеру («Робин Гуд: Принц воров») досталось за произношение, от которого за версту несло калифорнийской пропиской. Похожие обвинения выдвигались и в адрес вышеупомянутого Рассела Кроу: новозеландец якобы недостаточно хорошо имитировал английский акцент, перебирая с шотландскими и ирландскими нотками. Авторы нового фильма посмеялись бы над такими претензиями: сами они игнорируют даже минимальные требования к достоверности, считая, что хорошо снятые экшен-сцены с лихвой компенсируют неуважение к учебнику истории. Прилизанный Робин, который в залихватском прыжке палит смертельными очередями из своего лука, неотличим здесь от Соколиного Глаз или Человека-паука — похоже, мир кинокомиксов нагло присвоил себе еще одного любимого нами с детства героя. И вопреки кодексу благородных разбойников возвращать украденное не собирается.

Пуанты и поклонники

Ведьмы сделают из героини Дакоты Джонсон настоящую балерину. Советских граждан регулярно пугали ужасами, которые творятся на прогнившем Западе, а Запад и не думал возражать, с удовольствием эти ужасы смакуя.

В 1977 году итальянец Дарио Ардженто снял триллер о паранормальных явлениях, терзающих учениц мюнхенской танцевальной школы, а теперь в прокат выходит «Суспирия» — ремейк того самого фильма. В немецких школах по-прежнему неспокойно, пусть авторы и перенесли действие из Мюнхена в Берлин, разделенный в то время на Восточный и Западный. В Восточном, разумеется, все хорошо, а вот в капиталистической части города происходит нечто странное — внезапно исчезает студентка престижной балетной академии. Незадолго до исчезновения девушка сообщает своему психиатру о том, что академию захватили… ведьмы.

Убедиться в правомерности этих обвинений предстоит американке Сьюзи, которую только что в загадочную академию приняли. Роль Сьюзи исполняет звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон, однако ее работа меркнет на фоне актерского подвига британки Тильды Суинтон, сыгравшей в фильме сразу три роли. Особенно впечатляет Тильда в образе пожилого немецкого психиатра — того самого, которому пропавшая студентка жаловалась на происки нечистой силы.