5 причин посмотреть «Колетт» с Кирой Найтли

Основная причина прозвучала уже в названии этой колонки. «Колетт» — первый фильм Киры Найтли после прошлогодних «Пиратов Карибского моря», уверена, что поклонники актрисы уже успели соскучиться.

Правда, следующий фильм с участием Киры Найтли выйдет уже через неделю, но в отличие от нового «Щелкунчика» в «Колетт» у неё главная и очень сложная роль.

Номинантка на «Оскар» играет известную французскую писательницу, а сюжет этой биографической драмы построен на отношениях Колетт с первым мужем — писателем, известным под псевдонимом Вилли, который успешно издавал ее романы под своим именем. Как оказалось, для Киры Найтли эта история оказалась очень личной: мама актрисы — драматург и горячая поклонница писательского таланта Колетт.

На протяжении фильма образ главной героини проходит какую-то невероятную трансформацию от одарённой, но наивной юной девушки а ля героиня Найтли в «Гордости и предубеждении» до яркой светской львицы парижского бомонда. И наблюдать за тем, как Кира Найтли справляется с этой актёрской задачей, очень любопытно.

Во-вторых, на роль супруга Колетт пригласили Доминика Уэста , звезду сериала «Любовники», в котором он, кстати, тоже играет писателя и даже был номинирован за это на «Золотой глобус».

В-третьих, этот байопик достаточно уверено начал с премьеры на кинофестивале в Санденсе, затем в Торонто и специальных скринингов. Судя по всему, в планах создателей попадание на «Оскар» и «Золотой глобус». Не исключаю, что эта роль подарит Кире Найтли третью номинацию на «Оскар» и пятую номинацию на «Золотой глобус» в ее карьере.

Учитывая, что в режиссёрском кресле проекта Уош Уостмоленд (и это четвёртая причина сходить на «Колетт»), последним фильмом которого была драма «Все ещё Элис» (за неё Джулианна Мур получила свой первый «Оскар»), шансы высоки. Так что имеет смысл посмотреть эту драму, чтобы иметь о ней личное мнение, когда наступит пора делать ставки на победителей главных кинопремий этого года.