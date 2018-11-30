На аукционе продадут первый пистолет Джеймса Бонда

За оружие Агента 007 планируют выручить около 80 тысяч фунтов стерлингов, сообщает издание Sky News.

Пистолет Walther PPK в первом фильме о приключениях знаменитого суперагента под названием «Доктор Ноу» использовал Шон Коннери , исполняющий главную роль. Именно это оружие появилось в кадре случайно. Вышло так, что во время съемок одного из эпизодов на площадке не оказалось пистолета.

Съемочную группу спас актер Бернард Ли , исполнявший в фильме роль главы британской секретной службы МИ-6. Он одолжил Бонду свой личный пистолет, который оказался у него с собой.

up for auction: screen used James Bond's Walther PPK, once possessed by M actor Bernard Lee https://t.co/NJ3ZwFknwl— James Bond 007 News (@JB007_news) 28 ноября 2018 г.

Пистолет, как отмечал актер, был полностью исправен. Появляется Walther PPK лишь в нескольких сценах, в других эпизодах его заменили на другое оружие.

Кроме пистолета на аукцион будут выставлены фотографии, в котором Шон Коннери держит легендарное оружие в руках, подписанные самим первым исполнителем роли Джеймса Бонда.