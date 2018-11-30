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На аукционе продадут первый пистолет Джеймса Бонда 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Доктор Ноу»
За оружие Агента 007 планируют выручить около 80 тысяч фунтов стерлингов, сообщает издание Sky News.
Пистолет Walther PPK в первом фильме о приключениях знаменитого суперагента под названием «Доктор Ноу» использовал Шон Коннери, исполняющий главную роль. Именно это оружие появилось в кадре случайно. Вышло так, что во время съемок одного из эпизодов на площадке не оказалось пистолета.
Съемочную группу спас актер Бернард Ли, исполнявший в фильме роль главы британской секретной службы МИ-6. Он одолжил Бонду свой личный пистолет, который оказался у него с собой.
Пистолет, как отмечал актер, был полностью исправен. Появляется Walther PPK лишь в нескольких сценах, в других эпизодах его заменили на другое оружие.
Кроме пистолета на аукцион будут выставлены фотографии, в котором Шон Коннери держит легендарное оружие в руках, подписанные самим первым исполнителем роли Джеймса Бонда.
Комментарии
Бернард Ли , Шон Коннери , Джеймс Бонд , Фильмы
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