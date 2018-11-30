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Почему Лиознова согласилась на Кобзона 

Рамблер 3 часа назад
Снимая многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова долго не могла найти исполнителя песен. Ей был нужен не просто певец, а артист, который будет внутренним голоса главного героя Штирлица. Одним из первых она прослушала Муслима Магомаева, чьим поклонником была уже долгое время. Однако запись забраковала, поскольку в качестве внутреннего голоса Штирлица не увидела. После сделали пробные записи, где песни Микаэла Таривердиева исполняли другие популярные солисты, но ни одного Лиознова не утвердила. Тогда сам Таривердиев пошёл на хитрость. Он попросил спеть композиции Иосифа Кобзона. Татьяна Лиознова Кобзона вообще рассматривать не хотела, и Таривердиев об этом знал. Он принёс запись и сказал режиссёр между делом, что Кобзон записал песни, но ему самому не понравилось. Композитор знал, что, если он порекомендует певца, Лиознова точно ему откажет, она сама должна была решение. Лиозновой исполнение вдруг пришлось по вкусу, и она дала добро на участие Иосифа Кобзона, отметив, правда, что ему петь ему придётся «не по-кобзоновски». На отработку манеры ушёл месяц, но результат того стоил: музыка из фильма зажила своей жизнью и популярна до сих пор, хотя с момента выхода фильма прошло уже почти полвека.
Комментарии1
Иосиф Кобзон , Татьяна Лиознова , Муслим Магомаев , Фильмы , Видео
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