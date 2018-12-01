Зима близко: 5 согревающих фильмов про холода 

Смотришь — и на душе теплее становится.
Когда на дворе снега и морозы, ничто не греет лучше горячей любви. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас фильмы, в которых теплые чувства сильнее любых холодов.
Активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите фильмы этой подборки, а также любые из 4000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно.
«День сурка»
1993 г., режиссер Харольд Рэмис, в ролях: Билл Мюррей, Энди МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски.
Телеведущий Фил Коннорс (не очень приятный человек) приезжает в городок Панксутони на празднование Дня Сурка и попадает во временную петлю: раз за разом он проживает один и тот же день, второе февраля. В Панксутони Фил встречает Риту, которая ему очень нравится. Но чтобы завоевать ее сердце и прервать бесконечную череду повторяющихся дней, Филу необходимо измениться и понять для себя что-то важное.
Одна из самых знаменитых комедий всех времен, которую можно пересматривать бесконечно. Любопытно: Фила мог сыграть Том Хэнкс, но решили, что он «слишком хорош» для этой роли.
«Замерзшая из Майами»
Кадр из фильма "Замершая в Майами"
2008 г., режиссер Йонас Элмер, в ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник-мл., Шиван Фэллон, Дж. К. Симмонс.
Хладнокровная карьеристка Люси, привыкшая к теплой погоде и элегантным нарядам, едет в командировку в Миннесоту, чтобы реорганизовать производство. Холодный штат не спешит оказать Люси теплый прием: народ здесь простой и грубоватый, климат — суровый, а простыми работягами, как выясняется, не так-то легко управлять. Люси ждут нешуточные испытания — и, конечно, любовь!
«Отпуск по обмену»
Кадр из фильма "Отпуск по обмену"
2006 г., режиссер Нэнси Майерс, в ролях: Кэмерон Диаз, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Джек Блэк.
Нэнси Майерс («Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Простые сложности») — мастер атмосферных романтических комедий, которые хочется сохранить в коллекцию и пересматривать для поднятия духа. Две девушки меняются жильем на Рождество: страдающая от разбитого сердца Айрис едет в солнечную Калифорнию, а американка Аманда занимает коттедж Аманды в сельской Англии. «Отпуск по обмену» окажется удивительным и незабываемым опытом: каждая из героинь встретит новую любовь и иначе взглянет на многое в своей жизни.
«Пока ты спал»
Кадр из фильма "Пока ты спал"
1995 г., режиссер Джон Тертлтауб, в ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден.
Сотрудница метро Люси каждый день любуется на мужчину своей мечты, который покупает у нее жетоны и… не замечает ее. Однажды, ввязавшись в спор с хулиганами, он падает на рельсы, и Люси спасает его от гибели под колесами поезда. Пока прекрасный принц спит в коме, Люси знакомится с его семьей — в том числе братом, который вскоре начинает ей нравиться, и не только как друг.
«Приключения Паддингтона»
Кадр из фильма "Приключения Паддингтона"
2014 г., режиссер Пол Кинг, в ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Имелда Стонтон, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джим Бродбент.
Говорящий медвежонок из солнечного Перу приезжает в Лондон, чтобы обрести там новую семью. Но британская столица не столь гостеприимна, как ожидал Паддингтон — и больше того, оказывается, что здесь медвежонка подстерегает смертельная опасность. Фильм снят по книге Майкла Бонда, ставшей классикой детской литературы. Мишка Паддингтон — один из самых любимых и популярных героев детских книг, но фильм понравится не только детям: это смешное, трогательное и захватывающее кино, будто специально снятое для уютного просмотра зимним вечером.