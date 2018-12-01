Зима близко: 5 согревающих фильмов про холода

Смотришь — и на душе теплее становится.

Когда на дворе снега и морозы, ничто не греет лучше горячей любви. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас фильмы, в которых теплые чувства сильнее любых холодов.

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«День сурка»

Телеведущий Фил Коннорс (не очень приятный человек) приезжает в городок Панксутони на празднование Дня Сурка и попадает во временную петлю: раз за разом он проживает один и тот же день, второе февраля. В Панксутони Фил встречает Риту, которая ему очень нравится. Но чтобы завоевать ее сердце и прервать бесконечную череду повторяющихся дней, Филу необходимо измениться и понять для себя что-то важное.

Одна из самых знаменитых комедий всех времен, которую можно пересматривать бесконечно. Любопытно: Фила мог сыграть Том Хэнкс , но решили, что он «слишком хорош» для этой роли.

«Замерзшая из Майами»

Кадр из фильма "Замершая в Майами"

Хладнокровная карьеристка Люси, привыкшая к теплой погоде и элегантным нарядам, едет в командировку в Миннесоту, чтобы реорганизовать производство. Холодный штат не спешит оказать Люси теплый прием: народ здесь простой и грубоватый, климат — суровый, а простыми работягами, как выясняется, не так-то легко управлять. Люси ждут нешуточные испытания — и, конечно, любовь!

«Отпуск по обмену»

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Нэнси Майерс («Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Простые сложности») — мастер атмосферных романтических комедий, которые хочется сохранить в коллекцию и пересматривать для поднятия духа. Две девушки меняются жильем на Рождество: страдающая от разбитого сердца Айрис едет в солнечную Калифорнию, а американка Аманда занимает коттедж Аманды в сельской Англии. «Отпуск по обмену» окажется удивительным и незабываемым опытом: каждая из героинь встретит новую любовь и иначе взглянет на многое в своей жизни.

«Пока ты спал»

Кадр из фильма "Пока ты спал"

Сотрудница метро Люси каждый день любуется на мужчину своей мечты, который покупает у нее жетоны и… не замечает ее. Однажды, ввязавшись в спор с хулиганами, он падает на рельсы, и Люси спасает его от гибели под колесами поезда. Пока прекрасный принц спит в коме, Люси знакомится с его семьей — в том числе братом, который вскоре начинает ей нравиться, и не только как друг.

«Приключения Паддингтона»

Кадр из фильма "Приключения Паддингтона"