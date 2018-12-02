Тест: это из кино или литературы?

Экранизации великих литературных произведений редко кого оставляют равнодушными и всегда вызывают противоречивые, и часто полярные отзывы.

Обычно режиссеров ругают за несоответствие деталям книги, за упрощение и картонность характеров героев и их мотивации, за значительные изменения в сюжете и прочие особенности, присущие формату кино.

Впрочем, иногда некоторые режиссеры и вовсе ставят классический сюжет с ног на голову и даже вовсе меняют финал — в угоду своему видению или ожиданиям зрителей. И тогда фильм становится самостоятельным произведением, имеющим уже довольно мало общего с книжным прототипом.

Пройдите наш тест и сравните книги и их знаменитые экранизации.