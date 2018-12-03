10 самых гениальных маньяков в истории кино

6 декабря в российский прокат выходит новый фильм Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" мрачная история об умном и расчётливом маньяке, для которого каждое убийство это отдельный вид искусства, непонятого и прекрасного.

По такому случаю решили собрать для вас десятку убийц-интеллектуалов с большого и малого экранов, которые могли бы составить достойную конкуренцию триеровскому Джеку.

"Психо"

Норман Бэйтс

Фильм.Ру

Культовый персонаж "Психо" Норман Бэйтс убивал ещё до того, как это стало мейнстримом. Мастер саспенса Альфред Хичкок максимально убедительно доказал, что в "тихом омуте" водятся не только черти, но и настоящие демоны. Бэйтс выглядит по-настоящему жутким даже в чёрно-белой палитре и без привычных аксессуаров маньяка-убийцы в виде пилы или кожаной маски. Энтони Перкинс так вошёл в образ, что, кажется, сыграл лучшую роль в своей жизни. Его томный взгляд исподлобья, тихий голос и лёгкая полуулыбка навсегда останутся в истории кинематографа.

"Подглядывающий"

Фильм.Ру

Чем-то схожий со своим предшественником Марк Льюис, главный герой самого скандального фильма Майкла Пауэлла , ведёт закрытый образ жизни. Тихоня Марк остаётся загадкой даже для собственных соседей. Днём он помощник кинооператора, а ночью фотограф и по совместительству убийца. Как и Норман Бэйтс, Марк жертва своего отца-естествоиспытателя, который подвергал его жестоким экспериментам в детстве. В результате наш герой стал маньяком-вуайеристом, главная цель которого познать природу страха.

"Молчанье ягнят"

Фильм.Ру

"Старикам тут не место"

Фильм.Ру

Самый жуткий маньяк Западного Техаса вы никогда не захотите, чтобы он постучал к вам в дверь. Главный антагонист романа Кормака МакКарти "Старикам тут не место" получил идеальное воплощение на большом экране. Чего стоит только одна причёска. Чигур маниакально жесток, хладнокровен и молчалив. Его твердолобость и желание убивать сгубили добрую половину жителей округа Террелл.

"Семь"

Фильм.Ру

Миролюбивый на первый взгляд убийца, который научит каждого уважать чувства верующих. Доу считает себя орудием Господа, а свою деятельность проповедью. При этом он не гнушается самым жестоким способом убивать абсолютно невинных людей, вешая на них ярлыки из семи смертных грехов. Подобно Ганнибалу Лектеру и Зодиаку, Доу открыто заигрывает с полицией, оставляя на местах преступления различные головоломки. Он очень вдумчивый и расчётливый убийца, который всегда оказывается на пару шагов впереди.

"Американский психопат"

Патрик Бейтман

Фильм.Ру

Главный герой экранизации романа Брета Истона Эллиса успешен, богат и красив. Он дотошно следит за своей внешностью, питанием и порядком. Он работает на Уолл-стрит и живёт в самом престижном квартале Нью-Йорка. В параллельной вселенной он мог бы стать героем псевдоэротического ромкома, изображать дикую страсть и лупить возлюбленную в красной комнате. Но, к счастью (или нет?), Бейтман выбирает кровавый путь насилия и убийств. Убивает он практически без разбору, не видя особой разницы между мужчинами, женщинами или детьми.

"Основной инстинкт"

Кэтрин Трамелл

Фильм.Ру

На счету известной писательницы из культового триллера Пола Верховена не так много убийств, однако это не мешает ей оставаться главным манипулятором нашего топа. Благодаря своему уму, красоте и природной сексуальности Трамелл пробуждает "основной инстинкт" всех мужчин вокруг и даже влюбляет в себя детектива, вставшего на её след. Эта роль сделала Шерон Стоун самой яркой актрисой Голливуда, навсегда закрепив за ней статус главного секс-символа 90-х годов.

"Талантливый мистер Рипли"

Том Рипли

Фильм.Ру

Главный герой экранизации романа Патриции Хайсмит Том Рипли одержим желанием пробиться в высшее общество. Одержим настолько, что готов в буквальном смысле пойти по трупам, чтобы добиться желаемого. Знакомство с представителем "золотой молодёжи" Дикки Гринлифом помогает Тому открыть в себе новые таланты оказывается, он способен идеально имитировать голоса, поведение и повадки других людей, а также подделывать их подписи. Конечно, при таких составляющих практически невозможно удержаться от случайного убийства.

"Декстер"

Декстер Морган

Фильм.Ру

Судебный медэксперт, психопат, маньяк и по совместительству немного лесоруб. Декстер Морган единственный убийца, способный вызвать к себе эмпатию. Главный герой одноимённого сериала убивает не просто так, он следует особому "Кодексу Гарри", которому научил его приёмный отец. Декстер убивает только преступников и делает это максимально чисто так, чтобы никто и никогда не нашёл их изуродованные трупы. Главное отличие Моргана от доблестного мстителя заключается в том, что он получает удовольствие от самого акта убийства. При этом на протяжении восьми сезонов наш герой не только оттачивает навыки мастерства, но и приобщается к обычным человеческим ценностям и даже развивает способность любить.

"Герои"

Сайлар

Фильм.Ру

Часовщик Габриэл Грей, более известный как Сайлар, действительно знает толк в извращениях. Наделённый необычной способностью понимать, как всё устроено, наш герой долгое время пытался найти этому предназначение. Узнав правду о существовании людей с суперспособностями, Сайлар стал серийным убийцей. Он поедал мозги своих жертв, приобретая таким образом их силы. Со временем Сайлору удалось собрать приличную коллекцию суперспособностей, среди которых телекинез, ясновидение и даже регенерация. Несмотря на свою пагубную тягу к насилию, на протяжении всего сериала Сайлар оставался глубоко ранимым и тонко чувствующим персонажем, который мог бы стать выдающимся человеком, если бы не перешел на темную сторону.