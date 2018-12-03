10 фильмов о настоящем одиночестве

Если вам кажется, что вы бесконечно одиноки и несчастны, у нас есть для вас подходящая компания. 10 фильмов о людях, столкнувшихся с настоящим одиночеством.

"Пришелец"

В силу цепи трагических обстоятельств космонавт Чапаев остается один на Марсе. У него полно всего — еды, воды, связь отличная. Есть некоторые проблемы с энергией, поэтому желательно в течение года спасательный корабль все-таки подогнать, но российские министры с этим не спешат, экономят деньги. Якобы для сбора средств на новую экспедицию, медиамагнаты придумывают странное реалити-шоу «Марсианин». И вот пока на Земле развлекаются, Чапаев входит в контакт с местной формой жизни, а ему никто не верит.

"Марсианин"

Американский марсианский «робинзон» тоже остается на планете случайно, тоже в гордом одиночестве. Но у него гораздо меньше времени на размышления. Он занят выживанием, налаживанием связи, выращиванием еды, починкой оборудования. Ну и на Земле за ним следят нормальные люди, которые готовы наизнанку вывернуться, лишь бы вернуть домой несчастного марсианина.

"Изгой"

Чак Ноланд вместе с горой посылок и самолетом падает в океан, чудом выживает и находит приют на необитаемом острове. Самым простым в его четырехлетнем одиночестве оказывается разведение костра и добыча пропитания. Гораздо хуже — что не с кем поговорить. Настолько все плохо, что герой начинает на полном серьезе общаться с мячиком по имени Уилсон.

"Лучшее предложение"

Гениальный аукционист Вергилий — мастер в поиске настоящих антикварных ценностей и одержимый коллекционер. Однажды он получает предложение оценить коллекцию от странной девушки, которая панически боится встречаться с людьми или выходить на улицу и живет в полном уединении в своем доме, плотно набитом произведениями искусства.

"Луна 2112"

Сэм три года сидит в гордом одиночестве на Луне, приглядывает за роботами, которые ведут добычу полезных ископаемых. Скоро он должен лететь на Землю к семье, но четко отлаженная система пересменки дежурных на лунной станции дает сбой. В ожидании подмоги ему придется провести несколько дней, каждый из которых приносит открытия одного другого неприятнее.

Не фильм, а концентрированная клаустрофобия — это ж на какое богатое вознаграждение надо рассчитывать, чтобы согласиться на одиночное заключение на безжизненной Луне в течение 36 месяцев.

"Человек — швейцарский нож"

Человек попадает на необитаемый остров, тихонько там чокается и заводит дружбу с трупом, у которого есть сверхспособности. Мертвец пригоден абсолютно для любых дел: им можно рубить дрова, из него можно стрелять, использовать вместо моторной лодки, а можно просто поболтать о жизни.

Перед просмотром надо принять тот факт, что фильм предельно безумен, тогда получите истинное удовольствие.

"Ведьмы"

XV век. Уединенная деревня в горах. Девочка и ее мать живут возле леса отдельно от других людей — местные крестьяне считают их ведьмами. Несмотря на обособленность, женщина умудряется заразиться чумой и мучительно умирает, а девочка остается совсем одна, чтобы прожить собственную странную жизнь. Ее дни протекают на фоне величественных альпийских пейзажей, которые, кажется, просто созданы для тишины.

"Шоу Трумана"

Труман Бёрбанк живет самой обычной жизнью. У него есть жена, свой дом, работа. Но он даже не подозревает, что все свои тридцать лет провел под прицелом видеокамер в ненастоящем мире в качестве героя реалити-шоу и общался исключительно с актерами, игравшими роли его коллег, друзей и близких.

"В диких условиях"

Кристофер МакКэндлесс родился и вырос в хорошей американской семье, его благополучная судьба решена на годы вперед: лучшее образование, красивая жена, отличная работа и т. д.

А вместо этого Крис отдает все свои деньги на благотворительность и уходит бродяжничать. Он планирует передвигаться автостопом на север, а цель пути — безлюдные леса Аляски и полная свобода от общества и его ограничений.

"Солярис"

Вокруг планеты Солярис крутится космическая станция. Ее обитатели изучают планету и потихоньку сходят с ума, а прибывшему на станцию психологу велено разобраться, что тут творится. Он и пытается разобраться, но сам втягивается в ту же цепь необъяснимых явлений, которая сковала всех остальных и заставила их попрятаться по каютам, нервно оберегая свои секреты.

Долгая, задумчивая, наполненная философскими беседами картина подойдет не всем, только самым терпеливым. Лучше ее смотреть в одиночестве.