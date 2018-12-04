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Детские фильмы, которые заставят разрыдаться 

Рамблер 4 часа назад
Комедии заставляют нас смеяться, а драматические истории — грустить. Но иногда фильмы оказываются настолько трагичными или трогательными, что вызывают потоки слёз. Эти картины были сняты для детей, но редкий взрослый не всплакнёт при их просмотре.
1. «Инопланетянин» (1982). Пришелец в этой ленте Стивена Спилберга был не страшным, а милым и мудрым. Сцена, в которой инопланетянин чуть не умер в госпитале, разрывала сердце не только главному герою, но и зрителям.
2. «Моя девочка» (1991). Картина, которая в начале обещает быть обычной подростковой комедийной мелодрамой, но в финале почти невозможно удержаться от слёз. Главная героиня, девочка Вейда, не может поверить в смерть друга и так страстно уговаривает его подняться, что заставляет рыдать не только других персонажей, но и публику.
3. «Бэмби» (1942). В мультфильмах студии «Дисней» часто бывают моменты, когда хочется плакать. Но в анимационной ленте, снятой несколько десятков лет назад, есть сцена поистине душераздирающая, когда оленёнок остаётся без мамы. Эпизод со смертью матери Бэмби возмутил даже маленькую дочь Уолта Диснея, которая упрекнула отца в том, что он оставил жестокое происшествие в мультфильме.
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