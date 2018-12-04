Детские фильмы, которые заставят разрыдаться

Комедии заставляют нас смеяться, а драматические истории — грустить. Но иногда фильмы оказываются настолько трагичными или трогательными, что вызывают потоки слёз. Эти картины были сняты для детей, но редкий взрослый не всплакнёт при их просмотре.

1. «Инопланетянин» (1982). Пришелец в этой ленте Стивена Спилберга был не страшным, а милым и мудрым. Сцена, в которой инопланетянин чуть не умер в госпитале, разрывала сердце не только главному герою, но и зрителям.

2. «Моя девочка» (1991). Картина, которая в начале обещает быть обычной подростковой комедийной мелодрамой, но в финале почти невозможно удержаться от слёз. Главная героиня, девочка Вейда, не может поверить в смерть друга и так страстно уговаривает его подняться, что заставляет рыдать не только других персонажей, но и публику.