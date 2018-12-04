Зачем на съемках комедии петуха напили самогоном

В съемках советской комедии «Королева бензоколонки» приняли участие не только известные актеры, но и целый мини-зоопарк с птицами. Его владелица заверила режиссера, что любой пернатый питомец начнет издавать звуки по ее команде, что и продемонстрировала на репетиции. Но на самих съемках как назло вышел конфуз: петух никак не хотел кукарекать на камеру. Домашняя птица просто игнорировала все приказы своей хозяйки. Ситуацию спас наблюдавший эту картину местный сельский житель, он дал съемочной группе совет — напоить непослушного петуха самогоном, и тогда он уж точно закукарекает. Перед птицей поставили блюдце с горячительным напитком, и на удивление всех она его выпила. После этого дрессировщица подала петуху сигнал, выкрикнув «ку-ка-ре-ку», он прокукарекал в ответ. Но работники кино не учли того, что пернатый певец может войти в раж: петух кукарекал без остановки, испортив несколько дублей. Успокаивать «дебошира» пришлось всей команде.