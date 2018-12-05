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Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун 

Fancy Journal + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из мультфильма "101 далматинец"
Как сообщает Deadline, киностудия Disney наконец нашла режиссера для киноверсии мультфильма «101 далматинец». Работать над фильмом будет постановщик «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи.
Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев — Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун. В написании сценария изначально были задействованы автор «Дьявол носит Prada» Алин Брош МакКенна и сценаристка «Пятидесяти оттенков серого» Келли Марсел. Последнюю версию переписал Джез Баттеруорт, работавший над «Гранью будущего».
Съемки картины под рабочим названием «Круэлла» планируют начать уже в следующем году, а на больших экранах фильм покажут в 2020 или в 2021 году.
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