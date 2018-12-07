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Что смотреть в кино в выходные 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
6 декабря в российский прокат вышло много разноплановых картин. Ценители кинематографа смогут увидеть свежий фильм культового датского постановщика Ларса фон Триера, фанаты «Властелина колец», стимпанка и подросткового фэнтези насладятся просмотром «Хроник хищных городов», а тем, кто хочет погрузиться в новогоднюю сказку, придётся по душе экранное воплощение «Щелкунчика» от Disney. Подробнее о том, что смотреть в кино в ближайшие выходные — в материале RT.

«Дом, который построил Джек»

Главным релизом недели (а вполне вероятно — и года) стал психологический триллер заядлого культурного террориста Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» — история о серийном убийце, который в течение почти полутора десятилетий орудует в штате Вашингтон и совершенствует своё мастерство. С «Джеком» датский режиссёр совершил триумфальное возвращение в Канны, где его в 2011 году объявили персоной нон грата. Во время показа фильма на фестивале почти сотня зрителей ушла с сеанса, не выдержав потока жестокости и насилия.
В главной роли снялся Мэтт Диллон. Он с фон Триером, известным своей любовью к многолетнему сотрудничеству с избранными артистами, работал впервые. Также в картине приняли участие Ума Турман, перекочевавшая из «Нимфоманки», Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости», сериал «Девушка по вызову»), Бруно Ганц («Небо над Берлином», «Хлеб и тюльпаны», «Бункер») и Джереми Дэвис (сериал «Остаться в живых», «Спасти рядового Райана», «Отель „Миллион долларов“). Что особенно приятно — исполнительным продюсером картины стал россиянин Леонид Огарёв.
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»Хроники хищных городов»

Новозеландец Питер Джексон («Властелин колец», «Хоббит»), кажется, стал мыслить исключительно франшизами — на российские экраны выходит приключенческое фэнтези «Хроники хищных городов», экранизация первого романа из цикла британского писателя Филипа Рива «Смертные машины». Действие фильма и книг разворачивается в постапокалиптическом будущем: по растерзанному войной миру рыскают мегаполисы на колёсах, поглощая города поменьше в борьбе за ресурсы. По сюжету юный житель Лондона Том (Роберт Шиэн) мешает таинственной девушке Эстер (Гера Хилмарсдоттир) убить могущественного лидера Гильдии историков Таддеуса (Хьюго Уивинг), однако в итоге вместе с ней оказывается во внешнем мире и присоединяется к силам сопротивления.
Проект находился в разработке почти восемь лет. Джексон выступил в нём в роли продюсера и сценариста, а кресло постановщика уступил Кристиану Риверсу, который работал вторым режиссёром на съёмках «Хоббита». Как минимум за бодрость действия переживать точно не стоит: во-первых — это Питер Джексон, во-вторых — саундтрек писал Junkie XL.
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«Щелкунчик и четыре королевства»

Среди засилья релизов и анонсов игровых ремейков «диснеевских» мультфильмов «Щелкунчик и четыре королевства» смотрится крайне выгодно — впрочем, хороша лента не только степенью оригинальности. Семейное фэнтези выигрывает за счёт неожиданно мрачного тона и удивительно красивой визуальной составляющей, основой для которой послужили эстетика клокпанка (когда всё работает на пружинных механизмах) и декорации, отсылающие к Российской империи второй половины XIX века. Кроме того, поход на «Щелкунчика» — отличный шанс послушать музыку Петра Чайковского (изящно обработанную Джеймсом Ньютоном Ховардом), если идти в Большой театр на балет не хочется (или не получается).
В этом фильме зрителям предстоит наблюдать за приключениями девушки Клары (Маккензи Фой), которая оказывается в волшебном мире, поделённом на четыре королевства — три счастливых и одно не очень. Там она встречает, собственно, Щелкунчика (Джейден Фовора-Найт), матушку Имбирь (Хелен Миррен), фею Драже в исполнении Киры Найтли (в дубляже — Сахарная Слива) и других навеянных произведением Э. Т. А. Гофмана героев. И требуется от Клары не только спасти сказочную страну, но и заново научиться жить после смерти матери.
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«Идеальная западня»

Эта лента Джорджа Рэтлиффа была прохладно воспринята зрителями. Как, впрочем, и все его предыдущие работы: на IMDb ни один из фильмов американского режиссёра не смог добраться до отметки хотя бы в шесть баллов. Теперь положение дел должны были изменить звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол, Эмили Ратаковски («Исчезнувшая», «Антураж», «128 ударов сердца в минуту») и Риккардо Скамарчо («Чёрная стрела»). Но не вышло: рейтинг «Идеальной западни» на Rotten Tomatoes составляет всего 14%.
Согласно сюжету, чтобы вернуть хотя бы намёк на былую искру в отношениях Брайан и Кэсси (Пол и Ратаковски) снимают дом в итальянской деревеньке. Психологический триллер начинается в момент, когда девушка знакомится с таинственным молодым человеком Федериком (Скамарчо) и начинает в него влюбляться. Брайан же сходит с ума от ревности. Вскоре выясняется, что итальянец пытается рассорить пару ради какой-то особой цели.
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«Заповедник»

Постановщица Анна Матисон, известная в первую очередь в качестве сценариста нескольких «Ёлок», представила экранизацию повести Сергея Довлатова «Заповедник». Но — экранизацию с некоторыми оговорками: действие было перенесено в наши дни, а главного героя первоисточника, писателя Бориса, сделали рокером Константином. По сюжету музыкант в попытке сбежать от семейных проблем устраивается экскурсоводом в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (в фильме — PushkinWorld).
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«Близнецы»

Любителям фильмов ужасов стоит обратить внимание на полнометражный дебют Брэндона Кристенсена «Близнецы». Среди сценаристов картины значится Колин Минихан, который вместе со Стюартом Ортизом образует фильммейкерский дуэт «Братья Вишес» (они сняли, в частности, культовый хоррор «Искатели могил»), однако зрители отмечают, что его присутствие картине не помогло не особо (5,3 на IMDb, 27% одобрения зрителей на Rotten Tomatoes). В то же время «Близнецы» получили неплохую прессу — 70% «свежести» на «Томатах» и 63 балла на Metacritic).
В фильме рассказывается о молодой матери Мэри, у которой рождается два близнеца, но выживает лишь один из них. По этой причине женщина находится в постоянном страхе за выжившего ребёнка. Позднее выясняется, что не зря: за ним охотятся мистические тёмные сущности.
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