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Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта «Елки» 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
"Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
"Фильм "Елки" как бренд никуда не уходит, он переходит в более ограниченную среду, а именно, на телеэкраны. На канале СТС в следующем году выйдет сериал "Елки" в том же самом формате, где расскажут о жизни людей в канун Нового года. Да, с другими актерами, но формат будет сохранен — много историй, переплетенных между собой", — рассказал режиссер.
По его словам, второй проект — телеканал "Елки. ТВ" — будет запущен вместе с "Триколор ТВ". "В течение года зрители смогут смотреть новогодний контент. Каждый день люди смогут встретить Новый год", — пояснил Бекмамбетов.
"Елки последние" — это завершающая картина проекта "Елки", в которой расскажут пять историй, произошедших с персонажами в канун Нового года. Роли исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев и другие артисты. Премьера фильма запланирована на 27 декабря 2018 года.
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