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Фильмы, предсказавшие будущее 

Рамблер 2 часа назад
Когда президентом США стал Дональд Трамп, многие вспомнили, что подобный сюжет обыгрывался в мультсериале «Симпсоны» ещё в 2000 году. Тогда это казалось настолько же смешным, насколько и невероятным, однако не прошло и двадцати лет, как выдумка стала явью. А какие ещё творения киношников предсказали будущее?
1. «Бегущий по лезвию» (1986). Фантастическая лента переносит зрителей в будущее. Главный герой работает в управлении по ликвидации человеческих репликантов, вышедших из-под контроля. Пока человекоподобных и интеллектуальных роботов у нас нет, зато крупные города очень схожи с теми, что показаны в фильме. Стоит обратить внимание и на гигантские цифровые билборды. Сегодня они — вполне привычная часть городского пейзажа, но в восьмидесятых казались невероятной фантастикой.
2. «Кабельщик» (1996). Герой Джима Керри поначалу кажется милым, но уже быстро его навязчивость лишает нового товарища спокойствия. А вот слова Кабельщика, которые он произнёс 22 года назад, могут лишить спокойствия сегодняшних зрителей, ведь персонаж предсказал, что телевизор, телефон и компьютер сольются воедино, а человек сможет делать абсолютно всё, не вставая с кресла. Тогда подобное выглядело сказкой, но теперь мы действительно может сделать всё, не покидая комнаты.
Смотрите видео и узнайте, что предсказали космический боевик «Армагеддон» (1998), фантастический триллер «Особое мнение» (2002) и научно-фантастическая комедийная лента «Назад в будущее-2» (1989).
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