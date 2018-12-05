Смерти в кино, вызвавшие раздражение фанатов

Персонажи некоторых фильмов настолько влюбляют в себя зрителей, что, когда по замыслу сценаристов героя убивают либо он умирает, для фанатов это становится ударом. Глупые или непродуманные авторами смерти любимых персонажей злят и раздражают зрителей настолько, что они могут даже отказаться от просмотра продолжений. Так, например, произошло с этими лентами.

1. «Годзилла» (2014). Когда публика узнала, что одного из основных персонажей будет играть актёр Брайан Крэнстон , прославившийся после серила «Во все тяжкие» (2008-2013), интерес к ленте сильно возрос. Однако поклонники исполнителя были совершенно разочарованы, когда его героя убили в первой трети фильма и потеряли интерес к дальнейшим событиям.

2. «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017). Смерть Люка была настолько же нелепой, насколько и глупой. Послав проекцию самого себя на помощь Сопротивлению и выполнив эту задачу, он попросту умирает. Никакими разумными аргументами эту смерть объяснить не получается.

3. «Титаник» (1997). Одна из самых глупых смертей в кино — это, конечно, трагедия Джека Доусона. Джек, который спас возлюбленную, разрешив ей удерживаться на обломке корабля, остался в холодной воде и замёрз. Сотни раз зрители говорили, что на обломке места было более чем достаточно для двоих, но почему-то там с комфортом разместилась лишь одна Роуз, а Джеку оставалось плавать вокруг, пока он не утонул.

Смотрите видео и посмотрите на другие глупые смерти в кино.