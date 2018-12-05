Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет
Подбросы
Драма, Криминальный
Купить билет
Нация Убийц
Триллер, Трагикомедия
Купить билет

Смерти в кино, вызвавшие раздражение фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Персонажи некоторых фильмов настолько влюбляют в себя зрителей, что, когда по замыслу сценаристов героя убивают либо он умирает, для фанатов это становится ударом. Глупые или непродуманные авторами смерти любимых персонажей злят и раздражают зрителей настолько, что они могут даже отказаться от просмотра продолжений. Так, например, произошло с этими лентами.
1. «Годзилла» (2014). Когда публика узнала, что одного из основных персонажей будет играть актёр Брайан Крэнстон, прославившийся после серила «Во все тяжкие» (2008-2013), интерес к ленте сильно возрос. Однако поклонники исполнителя были совершенно разочарованы, когда его героя убили в первой трети фильма и потеряли интерес к дальнейшим событиям.
2. «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017). Смерть Люка была настолько же нелепой, насколько и глупой. Послав проекцию самого себя на помощь Сопротивлению и выполнив эту задачу, он попросту умирает. Никакими разумными аргументами эту смерть объяснить не получается.
3. «Титаник» (1997). Одна из самых глупых смертей в кино — это, конечно, трагедия Джека Доусона. Джек, который спас возлюбленную, разрешив ей удерживаться на обломке корабля, остался в холодной воде и замёрз. Сотни раз зрители говорили, что на обломке места было более чем достаточно для двоих, но почему-то там с комфортом разместилась лишь одна Роуз, а Джеку оставалось плавать вокруг, пока он не утонул.
Смотрите видео и посмотрите на другие глупые смерти в кино.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спин-офф «Людей в черном» выйдет в России в 2019 году
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Кит Харингтон устал от Джона Сноу
Кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года
Популярные сериалы, которые закончатся в 2019 году
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
11:24
Актеры, которые друг друга терпеть не могут
Актеры
07:43
Смерти в кино, вызвавшие раздражение фанатов
Фильмы
07:35
Фильмы, предсказавшие будущее
Фильмы
04:24
Джулия Робертс примерила искусственную грудь
ТВ
02:57
Трудная судьба «Смуглянки»
Фильмы
02:58
Мрачные эпизоды в мультипликационных хитах
Фильмы
05:31
Главные скандалы «Оскара»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение