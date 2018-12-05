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Как Равикович ушел из семьи ради Мазуркевич 

Рамблер 11 минут назад
Перипетии личной жизни Анатолия Равиковича были очень схожи с судьбой Хоботова из «Покровских ворот». Актер так же, как и персонаж лирической комедии, воплощенный им на экране, был влюблен в молоденькую девушку. В 40-летнем возрасте Равикович встретил на своем пути 19-летнюю актрису Ирину Мазуркевич, которая пришла играть в Театр имени Ленсовета. Юная артистка к тому моменту уже прославилась благодаря главной роли в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Равикович никак не решался признаться юной коллеге в своих чувствах, подобно мальчишке, он прятался за машинами возле театра и следил за своей возлюбленной. В итоге актер все-таки открылся Мазуркевич, и оказалось, что его любовь взаимна. Поначалу тайные свидания влюбленных проходили в трамвае, который останавливался возле театра. Отношения актеров были омрачены тем, что Равикович был женат и воспитывал дочь. Но в отличие от своего героя Хоботова артист был более решительным человеком: он ушел из семьи и женился на Мазуркевич. Союз актеров оказался крепким: пара 30 лет счастливо прожила в браке.
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