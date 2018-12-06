10 шокирующих фильмов, которые пытались запретить

В прокат выходит новый фильм Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" картина, которая еще задолго до релиза обрела скандальную славу. Люди массово покидали показ на Каннском кинофестивале, шокированные жестокостью и нигилизмом режиссёра, обвиняли фильм в шовинизме, эксплуатации и во многих других подобных вещах. Такое, конечно, происходит не впервые многие откровенные ленты в своё время получали подобный неоднозначный приём.

Мы решили вспомнить десять самых шокирующих, запрещаемых и ненавидимых (в своё время) фильмов в истории кинематографа.

Сало, или 120 дней Содома

Фильм.Ру

Последний фильм легендарного итальянского поэта и режиссёра Пьера Паоло Пазолини "Сало, или 120 дней Содома", экранизация романа печально известного маркиза де Сада . Историю о четырёх аристократах, решивших добиться высшего удовольствия посредством оргий, пыток и убийств своих жертв-подростков в закрытом замке, Пазолини перенёс во времена заката фашистской Италии, придав ей ещё более мрачный и, разумеется, остросоциальный оттенок.

Все пытки, убийства и изнасилования Пазолини показывает очень натуралистично и брутально он явно понимал, что у фильма будут проблемы с цензурой, но нисколько этого не стеснялся. Наверное, потому, что политический посыл ленты явно бы так не сработал, не будь её просмотр настолько физически невыносимым. К слову, убийство Пазолини, совершённое за несколько недель до премьеры фильма, многие связывают именно с социальной критикой его фильма.

Заводной апельсин

Фильм.Ру

Ныне классика кинематографа от великого Стэнли Кубрика на момент выхода в 1971 году столкнулась с неприятием публики. Одни люди, шокированные откровенным нигилизмом и жестокостью главных героев, писали гневные письма и даже слали угрозы расправы режиссёру. Другие, вдохновившись "подвигами" Алекса и его droog'ов, переносили экранные преступления в реальную жизнь.

В итоге сам Кубрик, испугавшись за здоровье членов своей семьи, убрал картину из проката в родной Великобритании. Полноценный прокат в Англии у "Заводного апельсина" состоялся лишь в 1999 году, уже после смерти режиссёра и всемирного признания его творений.

Ад каннибалов

Фильм.Ру

Возможно, самый известный в своей скандальности хоррор и первый в истории фильм жанра "найденной плёнки". Режиссёр Руджеро Деодато в ответ на тогдашнюю популярность в Италии эксплуатационных документальных фильмов о каннибалах снимает мокьюментари о группе кинематографистов, которые всё верно снимают эксплуатационный документальный фильм о каннибалах. Но в процессе, чувствуя безнаказанность и оторванность от цивилизации, начинают творить зло похлеще любых диких племён: насилуют, убивают, мучают аборигенов и животных ради эффектных кадров.

Всё это, а также последующие зверства мстительных каннибалов сняты с такой реалистичностью, что людям тех лет было очень сложно поверить в постановочность фильма. К тому же Деодато специально попросил актёров не появляться на публике в преддверии премьеры, чтобы его мистификация была ещё более правдоподобной. Это чуть не сыграло с ним злую шутку: полиция, тоже не поверив, что насилие на экране не настоящее, арестовала режиссёра. Лишь доказав, что актёры на самом деле живы и здоровы, Деодато удалось избежать тюрьмы.

Последний дом слева

Фильм.Ру

Уэс Крэйвен , автор культовых серий "Кошмар на улице Вязов", "У холмов есть глаза" и "Крик", уже со своей дебютной работы решил доказать всем, чего он стоит. Его "Последний дом слева" невероятно мрачный и, разумеется, безумно, невыносимо жестокий фильм о том, как группа подонков терроризирует двух девушек.

Большую часть ленты мы видим их садистские пытки, изнасилования и издевательства над бедными Филлис и Мэри, и лишь в конце Крэйвен даёт зрителю шанс на возмездие. Но при этом ни в сценах пыток, ни в моменты мести он нисколько не эстетизирует насилие, не делает из него предмет дешёвой эксплуатации и уж тем более какого-либо удовольствия напротив, в "Последнем доме слева" вся жестокость очень приземлённая, почти бытовая и оттого лишь ещё более неприятная. На его фоне ремейк с Дженнифер Лоуренс диснеевская сказка.

День женщины

Фильм.Ру

Самый известный представитель поджанра rape-revenge шокирует брутальной и натуралистичной 30-минутной (!) сценой изнасилования главной героини в самом начале фильма. Четыре местных ублюдка ловят девушку, которая приехала в провинцию в надежде спокойно заняться писательской деятельностью, и жестоко издеваются над ней. Но теперь она, практически при смерти, должна совершить своё не менее жестокое возмездие поймать насильников одного за другим и устроить им кровавую баню.

С учётом того, насколько фильм выводит из себя зрителя той самой сценой в начале, вся линия мести Дженнифер дарит что-то похожее на облегчение, а то и мрачное садистское удовольствие. Не зря "Я плюю на ваши могилы" до сих пор остаётся эталоном подобного кино мало кому удалось на таком инстинктивном уровне заставить нас содрогаться, ужасаться, а затем радоваться жесточайшим победам героини.

Изгоняющий дьявола

Фильм.Ру

Классика хоррора от Уильяма Фридкина сейчас вызывает скорее тревогу, чем страх, что, впрочем, нисколько не делает фильм хуже. Но на момент выхода история об одержимой дьяволом девочке, которая вертит головой на 180 градусов, блюёт странной зелёной жижей и разговаривает ужасным загробным голосом, по слухам, заставляла зрителей с криком выбегать из кинотеатра или даже терять сознание прямо в зале.

Но ещё больше "Изгоняющий дьявола" вводил в истерику цензоров сразу в нескольких странах фильм объявили богохульным (особенно за ту самую сцену с участием распятия) и запретили к показу. Повлияла и неоднозначная религиозная тема, и куда более образ номинального злодея люди привыкли к тому, что на экране издеваются над взрослыми мужчинами и женщинами, но вот то, что с маленькой девочкой происходят подобные ужасы, было для них уже слишком.

Каннибалы

Фильм.Ру

Итальянские "Каннибалы" (полагаю, не стоит объяснять, кем и чем фильм вдохновлялся) известны в первую очередь тем, что официально внесены в Книгу рекордов Гиннесса как картина, запрещённая в наибольшем количестве стран за всю историю кинематографа. "Каннибалов" отвергли цензоры аж в 31 стране. Правда, кроме этого, картине похвастать особо нечем это довольно блеклая, пускай и более жестокая, копия "Ада каннибалов", куда менее качественно снятая и сыгранная. Да и социального подтекста Деодато здесь нет и в помине.

Розовые фламинго

Фильм.Ру

"Папа трэша" Джон Уотерс начинал карьеру с низкобюджетных и намеренно экстремально вульгарных чёрных комедий. Он быстро стал андерграундной звездой ночных показов, и больше, чем все остальные, этому поспособствовал фильм "Розовые фламинго".

Картина рассказывает о Бэбсе Джонсоне, удивительно отвратительном человеке, чья страсть к копрофагии, каннибализму, сексуальному насилию и прочим мерзким вещам становится предметом зависти других отвратительных людей. Они начинают негласное соревнование в своей мерзости, которое, конечно же, приводит к безумным последствиям. На экране в "Розовых фламинго" происходит больше непотребства, чем мог себе вообразить любой трэш-режиссёр последних лет. При этом наибольшие вопросы вот уже сорок лет вызывает одна из финальных сцен. В ней Бэбс ест собачье дерьмо по уверениям Уотерса, вполне настоящее.

Калигула

Фильм.Ру

Основатель порнографического журнала Penthouse Боб Гуччионе в конце семидесятых решил снять исторический эпик о Калигуле, самом развязном и жестоком правителе Римской империи (а конкуренты у него, поверьте, были). Для этого он нанял режиссёра Тинто Брасса , известного своей страстью к сексуальной эксплуатации. Брасс на тот момент уже имел определённый вес в кинематографических кругах и потому смог пригласить в картину звёздных актёров Малькольма МакДауэлла, Хеллен Миррен и даже легендарного Питера О'Тула.

Вот только итоговый вариант фильма Гуччионе совсем не понравился не хватало ему некой остроты. Тогда он недолго думая самостоятельно доснял откровенно порнографические, хардкорные сцены оргий и вставил их в готовую картину. Такой поворот шокировал не только зрителей именитые артисты точно не ожидали, что снимались в жёстком порно, а сам Тинто Брасс попросил убрать своё имя из титров.

Страсти Христовы

Фильм.Ру

Религиозная тема в кино всегда вызывала много противоречий. Достаточно лишь вспомнить, с каким скрипом проталкивали своё "Житие Брайана" Монти Пайтоны и как много противников было у "Догмы" Кевина Смита (можно вспомнить и куда более близкие нам примеры). Но "Страсти Христовы", историческая драма Мела Гибсона , которую многие окрестили "пыточном порно", недовольные крики вызвала совсем по другим причинам.

С христианами-то как раз проблем у Гибсона не было он довольно строго следует канону, в неуважении к Писанию его точно не упрекнуть. Но вот изображение евреев как абсолютного зла (и это на фоне его скандальных высказываний в реальной жизни) и явный акцент на неприкрытую жестокость понравились далеко не всем. Фильм бойкотировали, его ненавидели и критиковали все кому не лень. Что, впрочем, не помешало ему стать самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю.