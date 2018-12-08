Как снимали фильм «Доживем до понедельника»

Этот культовый фильм 60-х называли лучшей советской картиной о школе. Картину, снятую в 1968 году, до сих пор пересматривают. Как же создавался легендарный фильм?

Режиссер Станислав Ростоцкий решил снять картину на школьную тему, когда к нему случайно попала дипломная работа студента Георгия Полонского . Студент ВГИКа написал сценарий, который понравился мастеру.

Вячеслав Тихонов не хотел сниматься в «Доживем до понедельника». Артист только закончил съемки в «Войне и мире» и не был готов после благородного князя играть простого школьного учителя. Ростоцкий долго его уговаривал, в итоге Тихонов уступил другу.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

Роли школьников исполняли вчерашние ученики. Для некоторых студентов-первокурсников театральных вузов это съемки стали дебютом. Например, Ольга Остроумова впервые появилась на экранах именно в роли Риты Черкасовой. Молодая актриса очень волновалась и порой на площадке случались казусы.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

Во время съемок одной из сцен, где по сюжеты героиня Остроумовой дает пощечину одному из персонажей фильма, актриса не рассчитала удар и очень сильно ударила Валерия Зубарева . Щека у артиста долго горела и сохраняла отпечаток руки Остроумовой. Когда сцену переснимали, Зубарев закрывал от страха глаза, боясь получить новый сильный удар.

Волновалась на съемках и исполнительница роли учительницы английского языка Ирина Печерникова . Для волнения у нее были целых два повода. Во-первых, она буквально боготворила Тихонова и очень переживала, что не будет ему соответствовать. От волнения актриса часто забывала слова, путала реплики… Все увещевания режиссера не действовали. Ростоцкий стал приглашать ее и Тихонова вместе на мероприятия, назначать им больше совместных репетиций, чтобы Печерникова привыкла к знаменитому партнеру. Такой ход принес свои плоды: актриса перестала стесняться и все пошло, как по маслу.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

Вторым моментом, за который очень переживала Печерникова, — съемки с учениками. Актрисе было крайне непросто играть сцены, где она взаимодействует со школьниками. Ростоцкому пришлось закрывать Ирину в классе с актерами, игравшими учеников, чтобы она могла вжиться в образ своей героини. И снова помогло.

Для съемок в фильме студентам пришлось вновь облачиться в школьную форму. Костюмеры достали новые наряды, которые всем пришлись по душе. Но вот Юрию Чернову , исполнителю роли Сыромятникова, посоветовали свою форму поистрепать, дабы лучше соответствовать образу двоечника. Пришлось актеру отправляться в новеньком костюме играть в футбол и валяться в грязи. Кстати, портфель Чернов тоже решил привести почти в негодность: на поле его использовали вместо мяча. Соседки актера лишь ахали, глядя, как тот портит новые вещи.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника"

А вот для Игоря Старыгина , который исполнял роль первого красавца класса, никак не могли найти подходящий наряд. В итоге костюмеры на вполне обычные штаны нацепили «модные» заклепки и выдали артисту. А пижонскую куртку артисту принес сам Ростоцкий.