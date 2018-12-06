«Суспирия» и еще 6 классных фильмов недели

На этой неделе смотрим долгожданную «Суспирию» с Тильдой Суинтон сразу в нескольких ролях, классный вестерн «Братья Систерс» и «Колетт» с Кирой Найтли в роли писательницы-феминистки.

«Суспирия»

Красивый и тревожный хоррор про танцы и женскую силу.

Один из самых обсуждаемых фильмов года, ремейк одноименного хоррора Дарио Ардженто 1977 года. В Берлин конца 70-х приезжает молодая рыжеволосая американка Сьюзи (Дакота Джонсон), чтобы поступить в прославленную танцевальную школу-интернат. Пройдя отбор, Сьюзи оказывается одной из учениц гениального хореографа мадам Блан (Тильда Суинтон). Скоро оказывается, что девицы у той не только танцуют, но и колдуют. Если в оригинальной картине Ардженто это было открытием, то в новой «Суспирии» Гуаданьино не делает из этого сюрприза. Режиссер устраивает внутреннюю перекличку со старой лентой, явно рассчитывая, что внимательный зритель ее пересмотрит.

Дакота Джонсон преодолела в себе Анастейшу Стил; Тильда Суинтон в очередной раз доказывает, что ей все равно, кого играть — мужчин ли, женщин; Том Йорк — в саундтреке… Смотреть всем!

«Робин Гуд: Начало»

Новый Робин, молодой и прыткий.

Зачем нам понадобился еще один неважнецкий фильм про Робина Гуда (после кино с Расселом Кроу )? Зачем российские прокатчики добавили к названию многообещающее «Начало»? История про отважного рыцаря, забирающего у богатых и отдающего бедным, в видении Отто Батхерста получилась вторичной и незахватывающей. Не спасает даже актерский состав: Джейми Фокс в роли мавра-сенсея, Джейми Дорнан — Уилл Скарлет — и Тэрон Эджертон, как никогда молодой Робин.

«Братья Систерс»

Отличный вестерн, который понравится даже тем, кто не в восторге от жанра.

Классный вестерн-броманс про братьев-киллеров по фамилии Систерс. Наемные убийцы вместе с детективом, направленным к ним в помощь, рыскают по Дикому Западу в поисках ученого химика, от которого им поручили избавиться. Тот, оказывается, изобрел состав, благодаря которому можно увидеть золото на дне реки. Среди четверых мужчин, каждый из которых не лыком шит, начинается игра в кошки-мышки, следить за которой безумно увлекательно. «Братья Систерс» — самый теплый и человечный вестерн, снятый в XXI веке.

«Колетт»

Еще одно кино о женской независимости.

Режиссер: Уош Уэстмоленд

Литературно одаренная девушка Колетт пишет романы о девичьих чувствах, а ее муж издает их под своим именем. В конце концов Колетт это надоедает, и она заявляет о своих правах на эти произведения и о своих правах вообще. Очередное феминистское кино — почти калька с недавно вышедшей «Жены» с Гленн Клоуз . Но если в XXI веке проблема авторства и женской независимости решалась интеллигентно, то в Париже начала XX века Колетт рвет и мечет.

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

Британская комедия про трогательного и душевного киллера пенсионного возраста.

Режиссер: Том Эдмундс

Писатель-неудачник Уильям хочет свести счеты с жизнью, но любые его попытки покинуть этот мир заканчиваются провалом. Тогда Уильям обращается к профессионалу и заключает контракт с престарелым киллером Лесли: тот до конца недели его убивает или… возвращает гонорар. Для Лесли это шанс доказать начальству, что его рука по-прежнему тверда, но Уильям некстати влюбляется и передумывает умирать. Трогательный киллер, не желающий выходить на пенсию, не желает и разорвать договор!

«Проводник»

Русский мистический детективный триллер. И все не так плохо!

Отечественный мистический триллер… Эти слова звучат зловеще, но пугаться, судя по всему, стоит все же не качества. Девушка Катя наделена даром видеть призраков, чаще всего ей является призрак Вася в исполнении милейшего Александра Робака. Катя ищет свою пропавшую сестру-близнеца, ей пытается помочь в этом герой Евгения Цыганова, не веря, впрочем, в существование сестры. От фильма к фильму тот играет практически одного и того же следователя, к которому уже можно добавить приставку «мета-». Во время поисков Катя обнаруживает, что в городе орудует серийный маньяк.

«Все или ничего»

Комедия про менеджеров, ввязавшихся в криминал.

Калька с любой американской комедии про преступную группировку коллег-приятелей-неудачников вроде «Как украсть небоскреб» или «Несносных боссов» к финалу не избежала отечественного треша. Три менеджера объединяются, чтобы наказать потерявшего совесть начальника, обворовывающего компанию. Их идеальный план — украсть 50 миллионов у шефа и восстановить справедливость. Их реальность — настоящая мафия, идущая по их следам.