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Невероятные кинотеории, придуманные фанатами 

Рамблер 2 часа назад
В 1962 году вышел фильм «Доктор Ноу», породивший долгоиграющую франшизу с названием «Бондиана». Тогда легендарного Агента 007 сыграл Шон Коннери. Последней на сегодняшний день лентой цикла стала «007: „Спектр“», где Джеймсом Бондом был Дэниел Крэйг. Если посмотреть все серии, можно убедиться, что актёры, когда-либо игравшие Бонда, мало похожи внешне, за исключением одного — они все среднего возраста. В этой связи фанаты франшизы придумали теорию, что Джеймс Бонд — это не конкретный человек, а некая должность. После ухода или смерти прежнего агента на роль Агента 007 назначается новый. В рамках теории как раз легко объяснить непохожесть артистов.
Подобные теории частенько возникают вокруг популярных и хорошо известных фильмах. Фанаты придумывают легенды о полюбившихся персонажах, создавая другие миры. Например, занятными историями оброс оскароносный «Титаник». Поклонник настаивают на то, что герой Леонардо Ди Каприо — вовсе не бедный художник, а путешественник во времени. По их мнению, Джеку пришлось добыть билет на «Титаник» в карточной игре только потому, что у него не было денег той эпохи. Кроме того, юноша упоминает, что рыбачил на озере в Висконсине, но в реальности это озеро появилось через пять лет после трагедии. Возлюбленной он обещает посещение парка развлечений в Санта-Монике, который в тот момент ещё не был построен. В пользу теории о путешествии о времени говорят и причёска Джека, папиросы с фильтром и рюкзак, которые совсем не соответствуют 1912 году.
Смотрите видео и узнайте о других фанатских теориях.
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