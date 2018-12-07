Пять экранизаций великих книг Чингиза Айтматова

В Москве открыли памятник киргизскому Чингизу Айтматову. Открытие монумента приурочено к 90-летию писателя. Его книги были переведены более чем на 170 языков мира и изданы в 128 странах. Мы вспомнили пять самых знаменитых произведений Айтматова, которые были экранизированы.

«Первый учитель», 1965

«Первый учитель» — фильм молодого выпускника ВГИКа Андрея Михалкова-Кончаловского, который взялся за сценарий Бориса Добродеева по одноименной повести Чингиза Айтматова. Это история происходит в первые годы советской власти. Красноармеец Дюйшен приезжает в отдаленный аул в горном районе Киргизии.

Следуя разнарядке партии, он собирается открыть школу и учить местных детей. Новоиспеченного «гуру» не слишком тепло принимает местное население. Его радикальное стремление учить (в первую очередь, конечно, советской идеологии) не находит отклика в сознании местных жителей. Им откровенно наплевать на образование, на Коммунистическую партию и в целом на советскую власть. Что победит: многовековой жизненный уклад киргизских крестьян или упорное рвение молодого учителя-максималиста?

Конечно, победит второе. Во времена, когда снималась картина (а это 1965 год), представить, что на экраны может выйти что-то с сюжетом, в котором партийная идеология проигрывает, невозможно. Но Кончаловский все же сумел преподнести главного героя как бескомпромиссного фанатика, который уверен в праведности своей миссии, и не замечает, какой урон он наносит людям, чья жизнь еще недавно была спокойной и упорядоченной.

Несмотря на то, что это фильм-дебют, съёмочной группе удалось очень хорошо показать быт аула: как проходили праздники, какие были обряды, как готовили еду. В этой картине Михалков-Кончаловский снял свою жену — Наталью Аринбасарову. Она сыграла роль Алтынай — девушки, живущей в ауле, у которой были особые отношения с новым учителем.

«Пегий пес, бегущий краем моря», 1990

Фильм Карена Геворкяна по одноимённой повести Чингиза Айтматова рассказывает о нивхах — малочисленном народе, живущем на Севере и промышляющего охотой и собирательством. Природа для нивхов — та тонкая, но вполне осязаемая материя, с которой они живут бок о бок, которая их кормит, дает пищу и отбирает жизнь. Жить в гармонии с природой, по нивхам, значит, относится к ней, как к божеству.

Кадр из фильма "Пегий пес, бегущий краем моря"

Десятилетний мальчик вместе с дедом, отцом и дядей впервые выходит на промысел, охоту на тюленей. И эта первая поездка оказывается роковой: на их беду на море опускается туман, и охотники теряют берег. Когда запасы пищи подходят к концу, мужчины, отчаявшись, решаются на непростой поступок: жизнь мальчика они пытаются спасти ценой своей жизни.

Режиссеру было непросто экранизировать это произведение, ведь в романе Айтматова во-первых, очень ярко описана природа края, где обитают нивхи. А, во-вторых, каждый его герой прописан не столько внешне, сколько своими фантазиями, духовным миром и необычным мышлением. Все это отразить на экране — очень сложно, и, наверное, поэтому за 15 лет после выхода повести Айтматова, никто не решался ее «оживить» на кинопленке. Карен Геворкян решился. Получилось ли у него — судить зрителям. Но критики оценили фильм неплохо: он взял несколько международных премий и два гран-при: на кинофестивалях в Сан Ремо и Валансьене.

«Красная косынка», 1978

«Красная косынка» — сериал по повести Айтматова «Тополек мой в красной косынке», который сняли турецкие кинематографисты. В первый раз — в 1978 году (режиссёр Атиф Йылмаз). Во второй — в 2011 году (режиссер Нисан Акман). Зрителям больше запомнился первый вариант. Возможно, потому, что в нем играла актриса из фильма «Королек-птичка певчая» Тюркан Шорай, а одну из ролей дублировал Вячеслав Тихонов. Но и сам сюжет растопил сердца любителей драм.

Кадр из фильма "Красная косынка"

Водитель-дальнобойщик Ильяс любит свою жену и маленького сына. Но при этом и любит выпить. Его ревнивый и подозрительный характер и долгие отлучки из дома приводят к тому, что семейное счастье дает трещину. И однажды Ильяс исчезает надолго. За долгое отсутствие мужа в семье все меняется: жена принимает ухаживания обаятельного молодого человека Кемсита, а его сын готов назвать нового друга мамы «отцом». Но вдруг Ильяс возвращается, и все снова становится сложно. Примет ли красавица-жена своего «блудного мужа»? Одно ясно: в этой истории должна победить любовь.

«Белый пароход», 1976

Роман «Белый пароход» (1970 г.) стал одним из наиболее признанных произведений Чингиза Айтматова во всём мире, а экранизация романа была показана на международных кинофестивалях в Берлине и в Венеции. История о мальчике, живущем «среди своих», но в одиночестве, тронула сердца многих, кто смотрел этот фильм.

Кадр из фильма "Белый пароход"

По сюжету, на далеком кордоне у границ заповедника живет семья: аксакал Момун, его престарелая родственница, дочь с зятем, внук, отец которого моряк, он то и плавает на «белом пароходе» (по крайней мере так говорят мальчику). Все хозяйство держится на зяте, поэтому у Момуна единственная отрада: общение с внуком. Он с ним занимается, готовит к школе, рассказывает старинные легенды и предания, и внук потихоньку погружается в их вымышленный мир, стараясь отгородиться от реальности, в которой он чувствует себя одиноким и не нужным своим родителям. Но уйти надолго от нее не удается, и столкновение двух миров: прекрасного, яркого, таинственного, но вымышленного — и жестокого, тусклого и настоящего неизбежно.

«Прощай, Гульсары!», 2008

Единение человека и природы является центральной темой в творчество Айтматова. Фильм «Прощай, Гульсары!» снят по его одноименной повести. Действие картины происходит в 50-е годы советского Казахстана. По горной тропе едет Танабай на своем иноходце по кличке Гульсары. Конь очень стар, и этот путь, видимо, будет последним для него. Танабай понимает это, но не может бросить коня — ведь с Гульсары связана вся его жизнь…

Кадр из фильма "Прощай, Гульсары!"

Так начинается история самого Танбая, табунщика, пастуха и большевика, который оказался в путах иллюзорных коммунистических идей, и через это раз за разом совершал духовные ошибки, ломая, в первую очередь, собственную жизнь. Жеребец Гульсары здесь — как отражение самого Тананбая, символ природы, живой жизни и свободы, оказавшийся ненужным в век машин, толп и механизации.

Фильм мало знаком широкому зрителю, но хорошо принят на фестивалях. В 2008 году он получил Гран-при V Международного кинофестиваля «Евразия» и призы за лучшую режиссуру (Ардак Амиркулов) и за лучшую мужскую роль (Догдурбек Кыдыралиев) на II Иссык-Кульском кинофестивале (2008).