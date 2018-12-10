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Певец Эд Ширан снимется в «Звездных войнах» 

ТК «Звезда» + ещё 4 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Британский певец Эд Ширан сыграет эпизодическую роль в саге «Звездные войны».
Популярный британский певец Эд Ширан снимется в очередной части фантастической саги «Звездные войны». Вероятно, он сыграет небольшую роль штурмовика.
Скорее всего, девятый эпизод, о котором идет речь, станет заключительной частью саги. Его съемки начались летом 2018 года, а премьера должна состояться в декабре 2019-го. Об этом сообщает The Scottish Sun.
Учитывая рост Ширана (около 170 см), он может стать самым маленьким штурмовиком в истории «Звездных войн».
Ширан является одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. При этом он уже успел снять в кино: получал эпизодические роли в сериале «Игра престолов», в фильме «Бриджет Джонс-3», а также принял участие в нескольких телепроектах.
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