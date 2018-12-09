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Неделю российского кино в Нью-Йорке открыли Фиксики 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из мультфильма "Фиксики"
В Нью-Йорке началась неделя российского кино, старт фестивалю дали Фиксики.
За неделю американские зрители смогут посмотреть 15 российских картин, многие из которых будут представлены режиссерами и актерами. Масштабный фестиваль начался с детского шоу и полнометражного мультфильма "Фиксики. Большой секрет", посетителей встречали ростовые куклы, а всех детей угощали конфетами.
Как отметила Мария Шкловер, президент и продюсер фонда фестиваль "Вишневый сад", Неделя кино началась с детского мультфильма, потому что организаторы считают "важным растить новое поколение зрителей, которые будут любить и знать наше, российское кино и культуру". Ее слова передает информационное агентство ТАСС.
Взрослые зрители также увидят фильмы "Анна Каренина. История Вронского", "Гофманиада", "Непрощенный", "Елки. Последний", "Собибор" и многие другие.
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