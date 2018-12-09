Неделю российского кино в Нью-Йорке открыли Фиксики

В Нью-Йорке началась неделя российского кино, старт фестивалю дали Фиксики.

За неделю американские зрители смогут посмотреть 15 российских картин, многие из которых будут представлены режиссерами и актерами. Масштабный фестиваль начался с детского шоу и полнометражного мультфильма "Фиксики. Большой секрет", посетителей встречали ростовые куклы, а всех детей угощали конфетами.