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Хорошие комедии для веселого вечера 

Рамблер 2 часа назад
Выбирайте фильм из нашей галереи и смело устраивайте вечер в кругу друзей — будет смешно.
1/5  "Шпион", США, 2015 год. Классная ненавязчивая комедия. Кто-то найдет здесь историю преданности, кто-то — человеческую тупость, а другие — высокий профессионализм. Но веселым этот фильм покажется всем.
Фото:
2/5  "Тайна Коко", США, 2017 год. Мультфильм собрал огромное количество восторженных отзывов как детей, так и взрослых. Многие сравнивают его с работами Тима Бертона, хотя он и не имел к нему отношения. Тема тонкой грани между жизнью и смертью в умелых руках стала отлично приспособленной для детей.
Фото:
3/5  "Операция «Ы» и другие приключения Шурика", СССР, 1965 год. Говорить о комедиях и не упомянуть Шурика — преступление. Сколько раз не смотри, каждый раз смешно. И это касается, пожалуй, всех картин Леонида Гайдая.
Фото:
4/5  "1+1", Франция, 2011 год. Комедия с достаточно глубоким смыслом, оставляющая после себя приятные эмоции и желание еще когда-нибудь обязательно пересмотреть. Хороший юмор, отличная игра актеров и прекрасный сюжет. А еще музыка… Музыка великолепна!
Фото:
5/5  "Боги, наверное, сошли с ума", ЮАР, 1980 год. Африка, бананы, племя, единение с природой. Идиллию нарушает бутылка колы, упавшая с неба. Как много всего можно с ее помощью сделать, и почему она может оказаться чем-то злым, что немедленно стоит вернуть обратно богам — в прекрасном фильме Джейми Юйса.
Фото:
Кинематограф старается удивлять нас, но нельзя же вечно смотреть на конец света и комиксы! Самым любимым жанром была и остается комедия. Мы собрали для вас лучшие старые и новые фильмы. Выбирайте любой из нашей галереи и смело устраивайте вечер в кругу друзей — будет смешно.
"Шпион", США, 2015 год. Классная ненавязчивая комедия. Кто-то найдет здесь историю преданности, кто-то — человеческую тупость, а другие — высокий профессионализм. Но веселым этот фильм покажется всем.
"1+1", Франция, 2011 год. Комедия с достаточно глубоким смыслом, оставляющая после себя приятные эмоции и желание еще когда-нибудь обязательно пересмотреть. Хороший юмор, отличная игра актеров и прекрасный сюжет. А еще музыка… Музыка великолепна!
"Тайна Коко", США, 2017 год. Мультфильм собрал огромное количество восторженных отзывов как детей, так и взрослых. Многие сравнивают его с работами Тима Бертона, хотя он и не имел к нему отношения. Тема тонкой грани между жизнью и смертью в умелых руках стала отлично приспособленной для детей.
"Боги, наверное, сошли с ума", ЮАР, 1980 год. Африка, бананы, племя, единение с природой. Идиллию нарушает бутылка колы, упавшая с неба. Как много всего можно с ее помощью сделать, и почему она может оказаться чем-то злым, что немедленно стоит вернуть обратно богам — в прекрасном фильме Джейми Юйса.
"Операция «Ы» и другие приключения Шурика", СССР, 1965 год. Говорить о комедиях и не упомянуть Шурика — преступление. Сколько раз не смотри, каждый раз смешно. И это касается, пожалуй, всех картин Леонида Гайдая.
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