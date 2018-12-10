Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет

7 итальянских комедий для прекрасного вечера 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Сколько ты стоишь?"
Италия — это не только пицца, Колизей, фонтан Треви и чумовое мороженое, но и потрясающий кинематограф. Предлагаем вам убедиться в этом лично, тем более что для кинопутешествия не придется покупать билет на самолет.

Захочу и соскочу

В результате сокращений, проводимых в университете, талантливый нейробиолог Пьетро Цинни остается не у дел. Тогда ученый объединяется с бывшими коллегами, так же, как он, пострадавшими от оптимизации затрат, и решает делать психотропный наркотик. Успех приходит мгновенно, и теперь у бывших научных сотрудников есть большие деньги, женщины, власть… и проблемы.

Сколько ты стоишь?

Моника Беллуччи, Жерар Депардье и Бернар Кампан в истории об офисном работнике, который выиграл в лотерею 4 миллиона евро и пообещал проститутке Даниэле содержать ее, пока у него не кончатся деньги. Тема скользкая, но кино получилось теплым и веселым.

Идеальные незнакомцы

Грустная комедия о друзьях, которые собрались поужинать и понаблюдать за лунным затмением, а чтобы было веселее, придумали игру: зачитывать вслух все входящие сообщения и отвечать на звонки по громкой связи. Фильм настолько популярен, что уже превзошел по количеству снимаемых ремейков французскую комедию «1+1». «Квартет И», например, в следующем году представит картину «Громкая связь».

Пристегните ремни

Антонио и Елена — полные противоположности: она — утонченная и благовоспитанная барышня, он — мужлан и малограмотный хам. Елена встречается с архитектором, Антонио — с подругой Елены, но между ними все время искрит. Герои попытались игнорировать возникшее между ними чувство, но ничего не вышло, страсть победила и довела их до свадьбы. А потом началась жизнь…

Любовь: Инструкция по применению

Три новеллы о любви в разные периоды жизни человека. «Молодость» — история молодого амбициозного Роберто, который накануне свадьбы влюбился в другую. «Зрелость» — рассказ об успешном семейном Фабио, оказавшемся в объятиях молодой девушки. «После» — история Адриана, американского профессора, после развода переехавшего в Рим, ужасно одинокого и подавленного.

Прости, хочу на тебе жениться

Алекс и Ники два года жили вместе и решили наконец пожениться. Но чем ближе свадьба, тем чаще жених и невеста сомневаются. Друзья Алекса отговаривают мужчину, а Ники переживает из-за разницы в возрасте. Дойдут ли влюбленные до алтаря?

К черту на рога

Кекко 15 лет просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. За отличную зарплату и приятные бонусы просиживал, а не просто так. Но министерство решило провести сокращение штата и распрощаться с сотрудниками, предложив им хорошее выходное пособие. Кекко же решил, что ни за что, и тут в его жизни начались командировки в самые отдаленные и дикие уголки Италии (тут мы заржали, а потом заплакали). Когда начальство поняло, что бюрократа такими поездками не сломить, они отправили Кекко на Северный полюс…
Ivi.ru: последние новости
10 фильмов о настоящем одиночестве Подросток-антигерой от Disney, мрачный Лютер от BBC и еще 4 главных трейлера недели Второй трейлер «Капитана Марвел»: продолжение истории с бабкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певец Эд Ширан снимется в «Звездных войнах»
Лера Бабаян рассказала о шоу «Танцы»1
Джонни Депп назвал самый страшный момент в карьере
Неделю российского кино в Нью-Йорке открыли Фиксики1
Актеры, которые ради роли пошли на большие жертвы
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:21
Будоражащие секреты «Суперсеймеки»
Фильмы
04:09
Постыдные моменты в прямом эфире
ТВ
03:07
Нелепые ляпы бондианы
Фильмы
02:51
Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва
Актеры
04:39
Польские актрисы, которых обожали в СССР
Актеры
04:39
Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение