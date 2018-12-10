7 итальянских комедий для прекрасного вечера

Италия — это не только пицца, Колизей, фонтан Треви и чумовое мороженое, но и потрясающий кинематограф. Предлагаем вам убедиться в этом лично, тем более что для кинопутешествия не придется покупать билет на самолет.

Захочу и соскочу

В результате сокращений, проводимых в университете, талантливый нейробиолог Пьетро Цинни остается не у дел. Тогда ученый объединяется с бывшими коллегами, так же, как он, пострадавшими от оптимизации затрат, и решает делать психотропный наркотик. Успех приходит мгновенно, и теперь у бывших научных сотрудников есть большие деньги, женщины, власть… и проблемы.

Сколько ты стоишь?

Моника Беллуччи, Жерар Депардье и Бернар Кампан в истории об офисном работнике, который выиграл в лотерею 4 миллиона евро и пообещал проститутке Даниэле содержать ее, пока у него не кончатся деньги. Тема скользкая, но кино получилось теплым и веселым.

Идеальные незнакомцы

Грустная комедия о друзьях, которые собрались поужинать и понаблюдать за лунным затмением, а чтобы было веселее, придумали игру: зачитывать вслух все входящие сообщения и отвечать на звонки по громкой связи. Фильм настолько популярен, что уже превзошел по количеству снимаемых ремейков французскую комедию «1+1». «Квартет И», например, в следующем году представит картину «Громкая связь».

Пристегните ремни

Антонио и Елена — полные противоположности: она — утонченная и благовоспитанная барышня, он — мужлан и малограмотный хам. Елена встречается с архитектором, Антонио — с подругой Елены, но между ними все время искрит. Герои попытались игнорировать возникшее между ними чувство, но ничего не вышло, страсть победила и довела их до свадьбы. А потом началась жизнь…

Любовь: Инструкция по применению

Три новеллы о любви в разные периоды жизни человека. «Молодость» — история молодого амбициозного Роберто, который накануне свадьбы влюбился в другую. «Зрелость» — рассказ об успешном семейном Фабио, оказавшемся в объятиях молодой девушки. «После» — история Адриана, американского профессора, после развода переехавшего в Рим, ужасно одинокого и подавленного.

Прости, хочу на тебе жениться

Алекс и Ники два года жили вместе и решили наконец пожениться. Но чем ближе свадьба, тем чаще жених и невеста сомневаются. Друзья Алекса отговаривают мужчину, а Ники переживает из-за разницы в возрасте. Дойдут ли влюбленные до алтаря?

К черту на рога

Кекко 15 лет просиживал штаны в Управлении охоты и рыболовства. За отличную зарплату и приятные бонусы просиживал, а не просто так. Но министерство решило провести сокращение штата и распрощаться с сотрудниками, предложив им хорошее выходное пособие. Кекко же решил, что ни за что, и тут в его жизни начались командировки в самые отдаленные и дикие уголки Италии (тут мы заржали, а потом заплакали). Когда начальство поняло, что бюрократа такими поездками не сломить, они отправили Кекко на Северный полюс…