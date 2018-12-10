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У героев «Простоквашина» возник семейный конфликт 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Возвращение в "Простоквашино""
На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» появился новый эпизод мультфильма под названием «Мама и Тама».
В девятой серии нового «Простоквашина» зрителям предстоит увидеть настоящую семейную сцену. Причем выяснять отношения будут вовсе не Шарик и кот Матроскин, от которых, в общем-то, этого можно было бы ожидать.
В «Простоквашино» приедут Мама и Папа Дяди Федора, которые решили сделать сюрприз дочке Вере Павловне и ее другу по имени Тама-тама. Но подарок родителей несколько обескураживает всех домочадцев…
Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова.
Напомним, что проект «Возвращение в „Простоквашино“» — это продолжение старого мультфильма о приключениях Дяди Федора и его друзей, кота Матроскина и Шарика.
В новых сериях к знакомым персонажам примкнули новые герои, вокруг которых тоже разворачиваются интересные сюжеты. Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 новых эпизодов мультфильма.
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