У героев «Простоквашина» возник семейный конфликт

На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» появился новый эпизод мультфильма под названием «Мама и Тама».

В девятой серии нового «Простоквашина» зрителям предстоит увидеть настоящую семейную сцену. Причем выяснять отношения будут вовсе не Шарик и кот Матроскин, от которых, в общем-то, этого можно было бы ожидать.

В «Простоквашино» приедут Мама и Папа Дяди Федора, которые решили сделать сюрприз дочке Вере Павловне и ее другу по имени Тама-тама. Но подарок родителей несколько обескураживает всех домочадцев…

Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова.

Напомним, что проект «Возвращение в „Простоквашино“» — это продолжение старого мультфильма о приключениях Дяди Федора и его друзей, кота Матроскина и Шарика.

В новых сериях к знакомым персонажам примкнули новые герои, вокруг которых тоже разворачиваются интересные сюжеты. Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 новых эпизодов мультфильма.