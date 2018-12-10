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«Митьки» собрали деньги на новый фильм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: planeta.ru
Творческое объединение "Митьки" организовало сбор средств на съемки продолжения всеми любимого советского фильма "Место встречи изменить нельзя". На платформе Planeta.ru уже собрано 312 тысяч рублей на реализацию это проекта. Готовую картину планируется показать уже в 2019 году.
Деньги на создание киноленты начали собирать в июле этого года. Проект поддержали 143 человека. Благодаря им уже в скором времени мы сможем увидеть картину "Место встречи изменить нельзя-2". На собранные средства будут закуплены камеры, коптер, созданы декорации и реквизит советского времени.
"Мы бесконечно благодарны и признательны тем людям, кто нам помог. Это значит, что вы в нас поверили, и наш фильм стал вашим. Съемки уже идут, и мы планируем завершить их в первой половине наступающего нового года", — рассказал на своей странице "Вконтакте" лидер творческого объединения Дмитрий Шагин.
Идею будущего фильма одобрил лично Аркадий Вайнер. Сценарии будущей кинокартины не будет повторять действия первого фильма. Роли достанутся друзьям творческого объединения, в том числе и Вячеславу Бутусову.
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