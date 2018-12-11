Что смотреть в кино в декабре

Декабрь — это месяц не только бесконечной погони за подарками и создания праздничного настроения, но и время, когда кинотеатры так и ломятся под тяжестью отличного кино, выходящего в прокат. Эта зима порадует как любителей блокбастеров, так и поклонников фестивальных картин. Чтобы помочь вам правильно и оперативно спланировать свой досуг, мы выбрали 9 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть в декабре на большом экране.

Щелкунчик и четыре королевства

Новая рождественская сказка от Disney и очередная экранизация до боли знакомого сюжета Гофмана — «Щелкунчик и четыре королевства» — уже вовсю захватывает кинотеатры.

Хелен Миррен и Кажется, все благоволит тому, чтобы посмотреть этот фильм на большом экране: от культовых режиссеров Лассе Халльстрема и Джо Джонстона и именитых актеров, в числе которых Кира Найтли Морган Фриман , до поражающих своей вычурностью и красотой декораций и костюмов. Хоть первые отзывы критиков и весьма противоречивые, все же над созданием новогоднего настроения известная сказка работает лучше мандарин и свитеров с оленями.

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Бамблби

Первые автоботы и их постоянные враги десептиконы захватили Землю уже более 10 лет назад — в 2007 году на экраны вышли «Трансформеры», ставшие одновременно и благословением и проклятием для Майкла Бэя. Последние части хоть и собирали приличную кассу, но все же восторга у зрителей не вызывали. Но в конце этого года надежда на воскрешение саги о трансформирующихся автомобилях зарделась в лице всеми любимого желтенького Фольксвагена Жук. «Бамблби» обзавелся талантливым режиссером Трэвисом Найтом , восходящими звездами Диланом О’Брайеном (голос Бамблби) и Хейли Стайнфелд, атмосферой 80-х и даже вроде как увлекательным сюжетом, поэтому пропускать его явно не стоит, даже если вы не смотрели ни одних «Трансформеров».

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Аквамен

Возрождение киновселенной DC после череды раскритикованных сами-знаете-каких фильмов случилось в прошлом году, когда на экраны ворвалась Принцесса Диана в своем сольном проекте «Чудо-женщина». Вполне вероятно, что «Аквамен» может повторить ее успех.

В этот раз у режиссерского руля встал создатель «Пилы» и «Заклятия» Джеймс Ван , который, судя по первым отзывам зарубежных критиков, сумел превратить историю о говорящем с рыбами подводном короле Артуре Карри в очень яркое, веселое и безумное зрелище. И к тому же, что еще может быть приятнее, чем морозной зимой отправиться в жаркое водное путешествие с не менее жаркими Джейсоном Момоа и Эмбер Херд?

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Человек-паук: Через Вселенные

Marvel тоже не отстает от своего конкурента DC и продолжает развивать несколько иные направления. Пока зрители застыли в ожидании воскрешения из пепла своих любимых персонажей в новых «Мстителях», студия решила скрасить это ожидание анимационной картиной про «Человека-паука». Правда, вместо Питера Паркера в центре сюжета окажется Майлз Моралес. Его ждет удивительное путешествие сквозь Мультивселенную, а зрителей — два часа истинного наслаждения необычной анимацией, искрометными шутками и знакомством с новой историей, захватывающей своей неординарностью.

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Гринч

Что это такое зеленое и мохнатое маячит на горизонте во время праздников? Правильно, Гринч! Вот только в этом году нас ждет новый взгляд на этого героя, так полюбившегося всем благодаря Джиму Керри в известном фильме Рона Ховарда

Похищать Рождество в этом году будет Бенедикт Камбербэтч , потому что именно его голосом разговаривает главный герой мультфильма. Сама история в принципе не отходит от канона, но один из лучших праздничных сюжетов в новой интерпретации, да еще и анимационной, определенно заслуживает внимания.

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Хрусталь

Белорусская лента дебютантки Дарьи Жук уже успела объездить множество фестивалей и наконец добралась до проката. Действие разворачивается в 90-е годы. Веля мечтает уехать в Америку и получает такую возможность, однако у нее возникают проблемы с визой, из-за которых девушка вынуждена отправиться в село Хрустальное, так как в анкете указала номер телефона местной семьи. Правда, проблемы объявившейся на пороге незнакомки кажутся им полной бессмыслицей, ведь у них на носу свадебное торжество. Картина очень чутко отражает нынешнюю реальность, хоть и рассказывает о совершенно другом времени. Она получилась очень живой, яркой, актуальной, веселой и в то же время трагичной, а актерская игра, в особенности исполнительницы главной роли Алины Насибуллиной, достойна высшей похвалы.

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Елки последние

На протяжении восьми лет проект Тимура Бекмамбетова штурмовал кинотеатры страны во время новогодних праздников, но теперь пришла пора прощаться. В этом году на экраны выходит финальная часть столь любимого жителями нашей страны сборника новелл про уже успевших стать родными героев. В этот раз действие вновь развернется в нескольких городах, а создатели картины обещают, что это будет самая трогательная и волшебная часть из всех.

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Воспитательница

Для любителей фестивального и независимого кино декабрь дарит возможность наконец посмотреть хит «Сандэнса» — картину «Воспитательница». Трогательная история 40-летней воспитательницы, увлекающейся поэзией, которая открывает в одном из воспитанников невероятный талант, в первую очередь была высоко оценена благодаря выдающейся актерской игре Мэгги Джилленхол. Поговаривают, даже лучшей за всю ее карьеру. Кроме того, в фильме можно увидеть всеми любимого испанца — Гаэля Гарсиа Берналя . Картина хоть и грустная, все же заряжает вдохновением, надеемся, что на год вперед!

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Унесенные призраками — бонус

Также советуем обратить внимание, что самый известный мультфильм культового японского аниматора Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» возвращается на большой экран. История девочки Тихиро в стране призраков во время каникул и праздничных выходных — что может быть еще уютнее и приятнее?