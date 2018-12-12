Главные экранизации 2019 года

По ежегодной традиции публикуем для вас список книг, которые лучше прочитать до начала нового года, и фильмов и сериалов, которые потом можно будет сравнить с оригиналом.

Мэри Поппинс возвращается

Дата премьеры: 3 января

Первоисточник: «Мэри Поппинс возвращается», П. Л. Трэверс

Долгожданное продолжение знаменитого мюзикла 1964 года о самой необычной няне на свете. Спустя 20 лет Мэри Поппинс возвращается в дом семейства Бэнксов, которые нуждаются в спасении и волшебстве как никогда. Новая эпоха, новые нравы, новые проблемы и новые дети ждут!

Перерождение (сериал)

Дата премьеры: 14 января

Первоисточник: «Перерождение», Джастин Кронин

На группу больных раком людей нападает стая летучих мышей. К удивлению врачей, укушенные не только не заболевают бешенством, но и излечиваются от рака. Изучение необычных мышей приводит к шокирующему открытию — все раковые больные умерли и переродились в вампиров.

Красивый мальчик

Дата премьеры: 24 января

Первоисточник: «Красивый мальчик», Дэвид Шефф

Экранизация мемуаров Дэвида Шеффа о самом нелегком периоде жизни его старшего сына. Ник, самый старший и талантливый ребенок семьи Шефф, начинает увлекаться метамфетамином. Зависимость губит не только здоровье подростка, но и его отношения с семьей.

Алита: Боевой ангел

Дата премьеры: 14 февраля

Первоисточник: «GUNNM: Hyper Future Vision», Юкито Кисиро

Далекое будущее. Создание незаменимых киборгов-помощников привело к длительной войне, в которой погибло множество людей и роботов. 300 лет спустя некий ученый нашел останки киборга, принимавшего участие в боевых действиях. Очнувшись, девочка представляется Алитой. Но это единственное, что она помнит.

Академия «Амбрелла» (сериал)

Дата премьеры: 15 февраля

В 1989 году 43 женщины родили детей со сверхспособностями. Причем ни одна из них не была беременна. Эксцентричный миллиардер взял под свое крыло семерых из этих детей и воспитал их в страхе за будущее Земли. Он был уверен, что их рождение — предвестник конца света. И вот, много лет спустя, № 6 решил, что ему по силам взять под свой контроль все население планеты.

Поступь хаоса

Дата премьеры: 28 февраля

Первоисточник: трилогия «Поступь хаоса», Патрик Несс

Действие происходит в Новом мире, на планете, колонизированной людьми. По необъяснимым причинам все женщины исчезают с планеты, а мужчины начинают слышать мысли друг друга. Неожиданно юноша Тодд находит совершенно тихое место, а позже — девушку. Парень решает узнать, что же происходит на «новой Земле» на самом деле.

Стертая личность

Дата премьеры: 21 марта

Первоисточник: «Стертая личность», Гаррард Конли

Сын пастора баптистской церкви Джеррард Конли понимает, что его тянет к мужчинам. Чтобы не навредить репутации семьи в своей общине, парень добровольно соглашается пройти «исправительную» терапию для гомосексуалистов.

Кладбище домашних животных

Дата премьеры: 4 апреля

Доктор Луис Крид вместе со своей семьей переезжает в небольшой городок. Местная достопримечательность — кладбище домашних животных, земли которого способны воскресить погибших. Неожиданно под колеса попадает кот Кридов. Его закапывают на кладбище и, как по волшебству, питомец вновь оживает. Вскоре после этого из-за несчастного случая погибает младший сын Луиса, и обезумевший от горя отец переносит останки сына на зловещее кладбище.

Новые мутанты

Дата премьеры: 1 августа

Первоисточник: «Новые мутанты», Крис Клэрмонт, Боб Маклеод

Пятеро подростков заперты на засекреченном государственном объекте. Из-за их сверхъестественных способностей герои ежедневно подвергаются нечеловеческим экспериментам. Так продолжается до тех пор, пока они не решают объединиться и убежать из «тюрьмы».

Оно 2

Дата премьеры: 5 сентября

Первоисточник: «Оно», Стивен Кинг

Продолжение нашумевшего хоррора 2017 года. Проходит 27 лет с событий первой части. Очередная волна детских пропаж заставляет Майка Хэнлона, единственного оставшегося в Дерри, собрать «Клуб неудачников» и снова отправиться в канализацию, чтобы уничтожить Пеннивайза.

Последнее, чего он хотел

Дата премьеры неизвестна

Первоисточник: «Последнее, чего он хотел», Джоан Дидион

Репортер «Washington Post» Елена МакМэхон уходит с работы, чтобы позаботиться о больном отце. Вскоре мужчина умирает и оставляет дочери в наследство свой бизнес — незаконную поставку оружия в Центральную Америку. Шокированная Елена вынуждена последовать последней воле отца.

Ирландец

Дата премьеры неизвестна

Первоисточник: «Я слышал, ты красишь дома», Чарльз Брандт

Фильм рассказывает историю киллера Фрэнка Ширэна по прозвищу «Ирландец», на совести которого было более двадцати убийств. Однажды Ширэн получает заказ на убийство известного профсоюзного лидера Джимми Хоффы.

Ведьмак (сериал)

Дата премьеры неизвестна

Первоисточник: серия книг «Сага о Ведьмаке», Анджей Сапковский

В сказочном мире, где существуют великаны, гномы, драконы, принцессы, маги и рыцари, живет ведьмак Геральт. Когда-то он поклялся защищать невинных, и в частности, жителей павшего королевства Цинтра, павших жертвами захватчиков. Чтобы спасти их, Геральт должен найти и вернуть домой похищенную принцессу Цири, ибо только она способна восстановить мир и порядок в родной Цинтре.

Благие знамения (сериал)

Дата премьеры неизвестна

Двое «старых знакомых», демон Кроули и ангел Азирафаель, узнают о появлении на Земле антихриста. Не желая ввязываться в очередную войну добра и зла, герои решают взять дитя дьявола на перевоспитание.