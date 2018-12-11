5 фильмов о настоящем одиночестве

Когда вам грустно и кажется, что вас некому поддержать, подумайте о тех людях, которые столкнулись с настоящим одиночеством.

Солярис, 1972

Кадр из фильма "Солярис"

Вокруг планеты Солярис крутится космическая станция. Известно, что работники на ней должны изучать космический объект, но они почему-то сходят с ума. На орбитальную станцию отправляют психолога Криса Кельвина, который должен будет во всем разобраться. Какое-то время он пытается выяснить, почему ученые закрылись друг от друга в своих каютах и сходят с ума в одиночестве, но постепенно сам замечает необъяснимые явления.

Изгой, 2000

Кадр из фильма "Изгой"

Чак Ноланд — инспектор службы доставки авиакомпании Federal Express чудом выживает в авиакатастрофе. Он спасается на надувном плоту, но трос, к которому прикреплен аварийный датчик, рвется. Чак оказывается на необитаемом острове вблизи архипелага Кука в Тихом океане, где проводит больше четырех лет своей жизни. Кроме физических испытаний, Ноланда мучает одиночество. Оно настолько тяжело ему дается, что герой начинает общаться с волейбольным мячом, которому даже дает имя Уилсон.

Машинист, 2004

Кадр из фильма "Машинист"

Тревор Резник не спит уже целый год, он сильно похудел и мучается галлюцинациями. Он одинок и из-за этого часто не может отличить реальность от пугающих его видений. Ситуация усугубляется, когда Тревор становится свидетелем кровавой аварии на рабочем месте.

Лобстер, 2015

Кадр из фильма "Лобстер"

Действие фильма происходит в недалеком будущем, в котором на планете заботятся о продолжении рода. Одинокие люди подлежат аресту, их принудительно отправляют в специальный отель, где за 45 дней они должны найти себе пару из таких же одиночек, как они сами. Если у них не выходит, их превращают в животных и выпускают на природу.

Марсианин, 2015

Кадр из фильма "Марсианин"

Экспедиция прилетает на Марс, но из-за аварийной ситуации экипаж очень скоро покидает планету, посчитав, что биолог-инженер Марк Уотни погиб. Однако он выжил… Очнувшись, Марк понимает, что связи с Землей нет, но есть жилой модуль, в котором ему предстоит продержаться четыре года до прилета новой миссии.