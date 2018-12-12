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Боярский и Авилов с удовольствием играли врагов 

Рамблер 4 часа назад
Михаил Боярский отказался от роли графа Монте-Кристо, едва не сорвав съемки фильма. Но он ничуть не пожалел о своем решении, ведь главного героя в экранизации французского романа исполнил Виктор Авилов — талантливый театральный актер, которым Боярский по-настоящему восхищался. Самому народному артисту досталась в фильме роль Фернана — заклятого врага Эдмона Дантеса. Оба актера на съемочной площадке подружились, Боярский разглядел в своем коллеге массу достоинств. Помимо яркой незаурядной внешности Авилов привлекал Боярского и другими, по мнению актера, положительными качествами: Виктор Васильевич был человеком любвеобильным, употреблял алкоголь и курил. Антагонисты в кадре, Авилов и Боярский в жизни быстро нашли друг с другом общий язык и с удовольствием играли совместные сцены. Высоко ценил Михаил Сергеевич и актерский талант своего друга. Он видел, как тот на глазах из рубахи-парня перевоплощался в таинственного аристократа, и в тот момент никто из окружающих не мог запросто подойти к нему и панибратски хлопнуть по плечу — Авилов одним лишь взглядом останавливал подобные фамильярные проявления коллег.
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