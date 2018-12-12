IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Крупнейший в мире сайт о кино IMDb огласил список самых популярных фильмов и сериалов 2018 года. В основу топ-листа легла сухая статистика: страницы, которые стали наиболее посещаемыми среди миллионов уникальных пользователей. Создателям киновселенной Marvel можно открывать шампанское, не дожидаясь праздников — их премьеры не прошли незамеченными.

Топ-10 фильмов уходящего года: "Мстители: Война бесконечности" "Черная пантера" "Дэдпул 2" "Мир Юрского периода 2" "Мег: Монстр глубины" "Веном" "Миссия невыполнима: Последствия" "Первому игроку приготовиться" "Суперсемейка 2" "Богемская рапсодия"

Среди сериалов особых сюрпризов не наблюдается — единственным новичком, которому удалось прорваться в десятку лучших, стал проект Netflix «Призраки дома на холме».