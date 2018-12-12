IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года 

Крупнейший в мире сайт о кино IMDb огласил список самых популярных фильмов и сериалов 2018 года. В основу топ-листа легла сухая статистика: страницы, которые стали наиболее посещаемыми среди миллионов уникальных пользователей. Создателям киновселенной Marvel можно открывать шампанское, не дожидаясь праздников — их премьеры не прошли незамеченными.
Топ-10 фильмов уходящего года:
- "Мстители: Война бесконечности"
- "Черная пантера"
- "Дэдпул 2"
- "Мир Юрского периода 2"
- "Мег: Монстр глубины"
- "Веном"
- "Миссия невыполнима: Последствия"
- "Первому игроку приготовиться"
- "Суперсемейка 2"
- "Богемская рапсодия"
Среди сериалов особых сюрпризов не наблюдается — единственным новичком, которому удалось прорваться в десятку лучших, стал проект Netflix «Призраки дома на холме».
Топ-10 популярных сериалов:
- "Ходячие мертвецы"
- "Черное зеркало"
- "Мир Дикого запада"
- "Рассказ служанки"
- "Анатомия страсти"
- "Призраки дома на холме"
- "Американская история ужасов"
- "Викинги"
- "13 причин почему"
- "Бесстыдники"