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IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Крупнейший в мире сайт о кино IMDb огласил список самых популярных фильмов и сериалов 2018 года. В основу топ-листа легла сухая статистика: страницы, которые стали наиболее посещаемыми среди миллионов уникальных пользователей. Создателям киновселенной Marvel можно открывать шампанское, не дожидаясь праздников — их премьеры не прошли незамеченными.

Топ-10 фильмов уходящего года:

  1. "Мстители: Война бесконечности"
  2. "Черная пантера"
  3. "Дэдпул 2"
  4. "Мир Юрского периода 2"
  5. "Мег: Монстр глубины"
  6. "Веном"
  7. "Миссия невыполнима: Последствия"
  8. "Первому игроку приготовиться"
  9. "Суперсемейка 2"
  10. "Богемская рапсодия"
Среди сериалов особых сюрпризов не наблюдается — единственным новичком, которому удалось прорваться в десятку лучших, стал проект Netflix «Призраки дома на холме».

Топ-10 популярных сериалов:

  1. "Ходячие мертвецы"
  2. "Черное зеркало"
  3. "Мир Дикого запада"
  4. "Рассказ служанки"
  5. "Анатомия страсти"
  6. "Призраки дома на холме"
  7. "Американская история ужасов"
  8. "Викинги"
  9. "13 причин почему"
  10. "Бесстыдники"
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