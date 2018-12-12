Николая Бурляева нашли на улице

Николаю Бурляеву было всего 14, когда он встретился с Тарковским. Режиссеру тогда было около 29 лет, но уже тогда подросток, которому предстояло и самому войти в историю советского и российского кинематографа, понимал, что перед ним — гений.

В «Судьбе человека» Бурляев вспоминает, что в кино он попал в прямом смысле с улицы — когда шел из школы домой.

Человеком, который определил всю его дальнейшую судьбу, стал тогда еще молодой Андрей Кончаловский . Он и предложил школьнику Бурляеву главную роль в его фильме «Мальчик и голубь», а потом «передал из рук в руки великому Тарковскому», и «Иваново детство» принес юному актеру мировую известность.

"Если бы в 1959-м году меня не встретил на улице Кончаловский, то, может быть, в 1961-м встретил бы Тарковский. Это была судьба", — рассуждает знаменитый актер.

Впрочем, «лицедейство», возможно, было предопределено судьбой, поскольку бабушка и дедушка Бурляева были актерами, а старший брат к дебюту Коли сыграл в кино уже шесть ролей.

Кончаловский же ввел Бурляева в в свой дом, познакомив с Никитой Михалковым , и они дружат вот уже 60 лет.

Благодаря кому Николай попал сразу на второй курс Щукинского училища и стал сокурсником Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской ? После какого фильма в него влюбилась Наталья Варлей? Что чувствовал Бурляев, когда западная пресса напечатала его фото рядом с Марчелло Мастроянни Софи Лорен ? Какой фильм свел его со второй женой — Натальей Бондарчук, какой проект — с третьей супругой Ингой Шатовой , и как первый сын актера в восемь месяцев стал чемпионом мира по плаванию?

О яркой судьбе Николая Бурляева, насыщенной победами и звездными ролями, — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».