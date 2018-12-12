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Николая Бурляева нашли на улице 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Николаю Бурляеву было всего 14, когда он встретился с Тарковским. Режиссеру тогда было около 29 лет, но уже тогда подросток, которому предстояло и самому войти в историю советского и российского кинематографа, понимал, что перед ним — гений.
В «Судьбе человека» Бурляев вспоминает, что в кино он попал в прямом смысле с улицы — когда шел из школы домой.
Человеком, который определил всю его дальнейшую судьбу, стал тогда еще молодой Андрей Кончаловский. Он и предложил школьнику Бурляеву главную роль в его фильме «Мальчик и голубь», а потом «передал из рук в руки великому Тарковскому», и «Иваново детство» принес юному актеру мировую известность.
"Если бы в 1959-м году меня не встретил на улице Кончаловский, то, может быть, в 1961-м встретил бы Тарковский. Это была судьба", — рассуждает знаменитый актер.
Впрочем, «лицедейство», возможно, было предопределено судьбой, поскольку бабушка и дедушка Бурляева были актерами, а старший брат к дебюту Коли сыграл в кино уже шесть ролей.
Кончаловский же ввел Бурляева в в свой дом, познакомив с Никитой Михалковым, и они дружат вот уже 60 лет.
Супругами актера были первые красавицы Советского Союза — актрисы Наталья Варлей и Наталья Бондарчук, в сердцах которых он оставил неизгладимый след, а партнерами по сцене легенды театры: Мордвинов, Орлова, Раневская, Марецкая, Бирман, Плятт, молодая Ия Саввина.
Благодаря кому Николай попал сразу на второй курс Щукинского училища и стал сокурсником Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской? После какого фильма в него влюбилась Наталья Варлей? Что чувствовал Бурляев, когда западная пресса напечатала его фото рядом с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен? Какой фильм свел его со второй женой — Натальей Бондарчук, какой проект — с третьей супругой Ингой Шатовой, и как первый сын актера в восемь месяцев стал чемпионом мира по плаванию?
О яркой судьбе Николая Бурляева, насыщенной победами и звездными ролями, — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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