Завершились съемки «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт

Фильм.Ру

В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвёртым Ангелом Чарли. Однако её планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных Ангелов. Помочь Со вызывается нёрд Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.

Над сценарием работала сама Элизабет Бэнкс вместе с Джеем Басу ("Быстрые девушки"). Кроме того, Бэнкс воплотит образ Босли, верного помощника титульных героинь. Ещё двух персонажей с фамилией Босли сыграли сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу ("Стражи галактики", "Меч короля Артура").

В широком прокате новые "Ангелы Чарли" стартуют 1 ноября 2019-го.