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Завершились съемки «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт 

Фильм.Ру 3 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Режиссёр перезапуска "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс объявила, что съёмки фильма подошли к концу. Заодно постановщица опубликовала фото с участием трёх главных героинь в исполнении Кристен Стюарт, Эллы Балински ("Современная сказка") и Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры", "Аладдин" Гая Ричи).
Фильм.Ру
В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвёртым Ангелом Чарли. Однако её планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных Ангелов. Помочь Со вызывается нёрд Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.
Над сценарием работала сама Элизабет Бэнкс вместе с Джеем Басу ("Быстрые девушки"). Кроме того, Бэнкс воплотит образ Босли, верного помощника титульных героинь. Ещё двух персонажей с фамилией Босли сыграли сэр Патрик Стюарт и Джимон Хонсу ("Стражи галактики", "Меч короля Артура").
В широком прокате новые "Ангелы Чарли" стартуют 1 ноября 2019-го.
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