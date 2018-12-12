Ляпы в сюжетах известных фильмов

Настоящие просчеты в сюжете, которые рушат логику повествования.

Аладдин, 1992

Кадр из мультфильма "Аладдин"

Отличный мультфильм, который рассказывает историю простолюдина Аладдина, который добивается любви принцессы Аграбы. Чтобы богатая наследница Жасмин обратила на него внимание, главный герой решает стать принцем и загадывает это желание Джину. Оно тут же исполняется — Аладдин становится принцем Али. Однако в самом конце мультфильма, Джин снова предлагает сделать из Аладдина принца, но тот "жертвует" свое последнее желание, чтобы сделать свободным своего лучшего друга Джина. Внимательные фанаты уверены, что этот акт самопожертвования — лишний. Первое желание главного героя исполнено и никто его не отменял. Аладдин — все еще принц.

История игрушек, 1995

Кадр из мультфильма "История игрушек"

Еще один гениальный мультфильм, который даже выдвигался на премию "Оскар". Тем не менее, в нем тоже есть небольшой ляп, который давно обсуждается среди поклонников ленты. Весь мультфильм персонаж по имени Базз не признает, что он игрушка. Он считает себя человеком, героем-астронавтом. Но в то же время, как и все игрушки в мультике, он замирает в тот момент, когда рядом оказываются люди.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц, 2001

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Главная цель Лары Крофт — найти и уничтожить мистический артефакт, чтобы не дать иллюминатам использовать его темную силу. Чтобы загадочный "треугольник" активировать, необходимо сложить две его части. Главная героиня быстро находит одну его половину, а весь оставшийся фильм гоняется за второй. Но зачем?! Не проще ли уничтожить ту часть могущественного "треугольника", которую она уже нашла. Ведь вторая не сможет функционировать без нее…

Властелин колец: Возвращение короля, 2003

Кадр из трилогии "Властелин колец"

Когда хоббит Бильбо Бэггинс расстался с кольцом, то моментально стал стареть, и к концу трилогии уже еле двигался. Голлум же, потеряв кольцо, за пятьдесят лет (то есть, прошло значительно больше времени, чем в трех фильмах) почти не изменился, хотя он тоже хоббит.

Человек-муравей, 2015

Кадр из фильма "Человек-муравей"

Несмотря на то, что это супергеройская история из комикса, в которой может оказаться все что угодно фантазии создателя, даже в ней есть грубый ляп в сюжете. Главный герой Человек-муравей постоянно повторяет, что его вес не меняется, когда он становится в разы меньше. Но в таком случае как летающим муравьям удается переносить его на себе?!

Золушка, 2015

Кадр из фильма "Золушка"

Ну и любимый вопрос всех поклонников сказки: почему хрустальная туфелька ни во что не превращается после полуночи, как платье, карета и кучер? Ведь обувь тоже сотворила Фея с помощью своих чар.