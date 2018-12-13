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7 драм о русских детях 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: ivi.ru
Говорят, что в России умеют снимать только байопики, спортивные драмы и военные фильмы. Спешим вас удивить и порадовать: есть еще отличное кино про детей. Правда, после просмотра вы будете рыдать, как ребенок, но эти картины точно западут вам в душу.

Мотылек

Жизнь проститутки Леры идет под откос. Она уже совсем не видит смысла жить, пока неожиданно на пустом шоссе не встречается с маленькой Катей. Родители ребенка уехали в Италию, и она самостоятельно в одиночку шла до бабушки. Знакомство с Катей дает Лере повод переосмыслить свои действия и начать новую жизнь.

Класс коррекции

До девятого класса колясочница Лена Чехова училась на дому. Наконец ей удалось убедить маму и преподавателей позволить ей учиться в обычной школе. Настоящие друзья, новые впечатления, первая любовь — девочку ждет так много нового! Или, возможно, все это — мечты наивной школьницы?

Однажды

ivi.ru
Лешка влюблен в Таньку, бывшую девушку своего погибшего брата. Все сводится к тому, что им не суждено быть вместе: ребята живут в противоборствующих районах, она старше его и явно все еще тоскует по брату, Лешка боится небесной кары. Но что поделать — сердцу не прикажешь.

Ученик

Моралист Вениамин выучил Библию от корки до корки. Подросток воистину уверовал и теперь везде видит грешников. Разумеется, он тут же начинает вступать в полемику с одноклассниками и учителями по вопросам морали и религии. И именно его радикальные действия в итоге приводят в непоправимой трагедии.

Нелюбовь

Борис и Женя на пороге развода. У каждого новые семьи, любимые, новые планы. Единственным неразрешенным вопросом остается опека их 12-летнего сына Алеши. Ребенок не нужен никому из родителей, и они откровенно говорят ему об этом в лицо. Однажды, устав от бесконечных ссор, Алеша убегает из дома, не оставив даже записки.

Временные трудности

Саша Ковалев родился с ДЦП. Его отец Олег, суровый работник завода, не привыкший пасовать перед любыми трудностями, не признает заболевание сына. Ковалев-старший заставляет мальчика вести «нормальный» образ жизни, даже во вред себе.

Подбросы

ivi.ru
Шестнадцать лет Денис провел в детдоме. Единственное, что помогло ему выжить в жестоких условиях — врожденная аномалия, благодаря которой он не чувствует боли. Неожиданно на горизонте возникает мама. Блудная родительница забирает сына домой и тут же предлагает опасную, но прибыльную работу — бросаться под машины обеспеченных людей, чтобы потом подавать на них в суд. Вкусивший свободы и материнской любви Денис готов на все, чтобы не возвращаться в приют.
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