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Что смотреть в кино в выходные 

RT на русском + ещё 1 28 минут назад
Вторая неделя декабря открывается двумя громкими блокбастерами, принадлежащими к крупным франшизам — «Акваменом» по комиксам DC и «Бамблби» из линейки картин о трансформерах, двумя важными анимационными релизами — обласканным критиками «Человеком-пауком» и новой экранизацией «Гринча», а также двумя авторскими работами — претендующим на «Оскар» белорусским «Хрусталём» и итальянским «Счастливым Лазарем». Подробнее о новинках проката — в материале RT.

«Аквамен»

Киновселенная DC продолжает разрастаться, а её создатели — экспериментировать с подходами. Теперь настала очередь сольного фильма о члене Лиги справедливости Артуре Карри (он же Аквамен). До сегодняшнего дня в репертуаре студии был только один удачный фильм — «Чудо-женщина» Патти Дженкинс, и ситуацию позвали исправлять режиссёра «Пилы», «Астрала», «Заклятия» и седьмого «Форсажа» Джеймса Вана. В результате получилось сильно отличающееся от предыдущих частей франшизы кино: мрачные тона сменились буйством красок, а угрюмый тон повествования обернулся весельем и задором. Критики сравнивают ленту с ранними фильмами Marvel — главным образом с первым «Тором».
События картины разворачиваются спустя год после финала «Лиги справедливости». Аквамену (Джейсон Момоа) придётся вступить в противостояние с собственным братом Ормом Мариусом (Патрик Уилсон), который возглавляет Атлантиду и мечтает развязать войну с жителями суши. На помощь главному герою придут принцесса подводного королевства Мера (Эмбер Хёрд) и бывший наставник Нуйдис Валко (Уиллем Дефо). Роль матери Аквамена — королевы Атланны — исполнила Николь Кидман.
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«Бамблби»

«Бамблби» — первый спин-офф в долгоиграющей франшизе Майкла Бэя о превращающихся в автомобили злых и добрых разумных роботах, который одновременно является приквелом к первому фильму. Кресло постановщика впервые доверили не Бэю, а Трэвису Найту — прежде он занимался стоп-моушен-анимацией («Коралина в стране кошмаров», «Паранорман, или Как приручить зомби», «Кубо. Легенда о самурае»). Это его первый игровой фильм. Многие критики назвали «Бамблби» лучшей картиной в серии. Из других новшеств — следование повестке, которое вылилось в первую главную героиню женского пола за все 11 лет существования «Трансформеров».
Лента расскажет о том, как автобот Бамблби попал на Землю и пытался восстановить потерянную память. Параллельно он вынужден скрываться от ищущих его агентов организации «Сектор 7» (Джон Сина (!), Джон Ортис), объединившихся ради этого с десептиконами. В Калифорнии робот встречает девушку Чарли (Хейли Стейнфилд), которая становится его другом и решает ему помочь.
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«Человек-паук: Через вселенные»

Картина «Человек-паук: Через вселенные» призвана запустить новую мультипликационную франшизу Sony и Columbia, не связанную с игровыми фильмами Marvel и смежной вселенной, в которой существует Веном. Речь в анимационной ленте пойдёт не о знакомом всем Питере Паркере, а другим обладателе паучьих суперсил — темнокожем пареньке Майлзе Моралесе. Над проектом работали Фил Лорд и Кристофер Миллер, постановщики картин «Мачо и ботан» и «Лего. Бэтмен», а также целое трио режиссёров — Боб Персикетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман.
В «Через вселенные» встретятся сразу несколько Людей-пауков из разных параллельных вселенных: альтернативный Питер Паркер, Гвен Стейси — Женщина-паук, а также нуарный Паук, Свин-паук и анимешная Девушка-паук. Все они объединятся, чтобы противостоять Амбалу — королю преступного мира.
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«Гринч»

«Гринч» — очередная попытка перенести на экран детскую книжку писателя Доктора Сьюза, на которой выросло несколько поколений американских детей. В 1966-м создатель «Весёлых мелодий» Чак Джонс выпустил по её мотивам мультфильм «Как Гринч украл Рождество», в котором зелёного монстра озвучил легендарный Борис Карлофф. В 2000 году Рон Ховард снял фильм «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Кэрри в главной роли, маленькой Тейлор Момсен и Энтони Хопкинсом, начитавшим текст автора. Теперь дело дошло до компьютерной анимации — а Гринч заговорил голосом Бенедикта Камбербэтча.
В остальном всё без изменений: живущий в пещере близ Ктограда зелёный Гринч не любит людей, а ещё больше не любит Рождество, и всячески пытается препятствовать его наступлению.
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«Хрусталь»

Режиссёрский дебют белорусской постановщицы Дарьи Жук «Хрусталь» стал настоящей сенсацией в авторском кинематографе на русском языке. Дошло даже до того, что Белоруссия впервые за 20 лет решила поучаствовать в оскаровской гонке.
В центре сюжета картины оказывается девушка-диджей Эвелина, которая мечтает уехать из Минска в США. В процессе заполнения анкеты на визу героиня случайно указывает не тот рабочий номер — и теперь она вынуждена отправиться в небольшой городок и ждать звонка из посольства.
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«Счастливый Лазарь»

«Счастливый Лазарь» — третий полнометражный фильм итальянки Аличе Рорвакер и третья её работа, отмеченная на Каннском кинофестивале. Первый опус постановщицы, «Небесное тело», в 2011-м получил приз за лучший дебют, вторая картина «Чудеса» в 2014-м завоевала там Гран-при, а последняя работа удостоилась награды за лучший сценарий.
В сценарии речь идёт о небольшой итальянской деревеньке Инвиолата, почти всё население которого работает на местную «табачную королеву» — трудится за гроши, но не тужит. Самый добродушный из них — робкий юноша Лазарь, который знакомится с сыном «королевы» Танкреди. Последний вскоре инсценирует своё похищение, после чего в деревеньку заявляется полиция и увозит всех порабощённых жителей в город. Лазарь же падает с обрыва — а далее начинается магический реализм и перелопаченная библейская история.
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