8 фильмов о покорителях космоса

Мы собрали фильмы, основанные на реальных событиях и рассказывающие о тех, кто открывал для нас космос.

Человек на Луне

Восемь лет американский астронавт Нил Армстронг шел к этому путешествию, потратил много физических и душевных сил. И никто не мог гарантировать, что он вернется домой к жене и детям. Это стало главным событием в его жизни — быть первым человеком, который ступил на поверхность Луны.

Салют-7

1985 год. Советская станция «Салют-7» перестает отвечать на сигналы ЦУПа, поэтому на орбиту отправляют команду для ремонтных работ. Задача крайне опасная, но оживить эту махину необходимо.

Скрытые фигуры

Главная битва за космос начинается на Земле: лучшие умы планеты наперегонки думают, как успешно запустить человека в космос и не угробить его. В фильме «Скрытые фигуры» мы знакомимся с тем, как готовили свой первый пилотируемый полет в NASA . Ради успеха руководителям приходится наступить на горло собственной гордости и старым предубеждениям. Новое время требует личностных перемен.

Время первых

Отличный фильм с Евгением Мироновым Константином Хабенским в главных ролях. Он рассказывает о первом в истории выходе человека в космос и о том, какие трудности сопровождали эту миссию. Потрясающие виды и напряженный сюжет, который даже не пришлось приукрашивать. Как сказал Алексей Леонов , прототип одного из героев: «На самом деле было еще страшнее».

Укрощение огня

Фильм о зарождении, становлении и развитии советского ракетостроения с начала 20-х годов до полета Юрия Гагарина . В центре сюжета судьба Андрея Башкирцева, главного конструктора, всю свою жизнь посвятившего созданию космических ракет. Прототипом его был, естественно, Сергей Королев . Советский фильм лишь приоткрывал завесу секретности над космической программой, так что под вымышленными именами героев фильма скрывались засекреченные в то время имена конструкторов ракет и ракетной техники.

Парни что надо

А эта история о том, как американцы готовились к космосу. Семеро летчиков, семь семей, интересные факты, красивые виды и замечательная актерская игра. Фильм охватывает временной промежуток между 1947 и 1963 годами.

Аполлон 13

Еще один фильм, основанный на реальных событиях — рассказ о третьей лунной миссии в 1970 году. Космический корабль «Аполлон 13» летит к Луне, и в тот момент, когда цель практически достигнута, на борту происходит серьезная авария.

Октябрьское небо

Картина основана на автобиографическом романе бывшего инженера NASA Rocket Boys. Еще школьником он был так потрясен сообщением о запуске спутника в космос, что вместе с друзьями затеял строить свою ракету.