8 фильмов о покорителях космоса 

Мы собрали фильмы, основанные на реальных событиях и рассказывающие о тех, кто открывал для нас космос.
Человек на Луне
Восемь лет американский астронавт Нил Армстронг шел к этому путешествию, потратил много физических и душевных сил. И никто не мог гарантировать, что он вернется домой к жене и детям. Это стало главным событием в его жизни — быть первым человеком, который ступил на поверхность Луны.
Салют-7
1985 год. Советская станция «Салют-7» перестает отвечать на сигналы ЦУПа, поэтому на орбиту отправляют команду для ремонтных работ. Задача крайне опасная, но оживить эту махину необходимо.
Скрытые фигуры
Главная битва за космос начинается на Земле: лучшие умы планеты наперегонки думают, как успешно запустить человека в космос и не угробить его. В фильме «Скрытые фигуры» мы знакомимся с тем, как готовили свой первый пилотируемый полет в NASA. Ради успеха руководителям приходится наступить на горло собственной гордости и старым предубеждениям. Новое время требует личностных перемен.
Время первых
Отличный фильм с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Он рассказывает о первом в истории выходе человека в космос и о том, какие трудности сопровождали эту миссию. Потрясающие виды и напряженный сюжет, который даже не пришлось приукрашивать. Как сказал Алексей Леонов, прототип одного из героев: «На самом деле было еще страшнее».
Укрощение огня
Фильм о зарождении, становлении и развитии советского ракетостроения с начала 20-х годов до полета Юрия Гагарина. В центре сюжета судьба Андрея Башкирцева, главного конструктора, всю свою жизнь посвятившего созданию космических ракет. Прототипом его был, естественно, Сергей Королев. Советский фильм лишь приоткрывал завесу секретности над космической программой, так что под вымышленными именами героев фильма скрывались засекреченные в то время имена конструкторов ракет и ракетной техники.
Парни что надо
А эта история о том, как американцы готовились к космосу. Семеро летчиков, семь семей, интересные факты, красивые виды и замечательная актерская игра. Фильм охватывает временной промежуток между 1947 и 1963 годами.
Аполлон 13
Еще один фильм, основанный на реальных событиях — рассказ о третьей лунной миссии в 1970 году. Космический корабль «Аполлон 13» летит к Луне, и в тот момент, когда цель практически достигнута, на борту происходит серьезная авария.
Октябрьское небо
Картина основана на автобиографическом романе бывшего инженера NASA Rocket Boys. Еще школьником он был так потрясен сообщением о запуске спутника в космос, что вместе с друзьями затеял строить свою ракету.