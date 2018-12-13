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Отличные комедии для веселого вечера 

Рамблер 1 час назад
Если вам по вкусу комедии, то обратите внимание на эти фильмы. Они не очень широко известны, но определённо доставят вам удовольствие.
1. «10 грязных поступков» (2005). Отличный пример подростковой комедии, в которой нет шуток ниже пояса, героев-идиотов и глупых штампов. Главный герой соглашается совершить те самые поступки, но на его пути постоянно возникают препятствия.
2. «Изобретение лжи» (2009). Действие ленты происходит в мире, где никто не знает, что такое ложь. Люди всегда говорят правду и верят всему, что слышат. Создатели комедии попытались представить, какими были бы отношения, если бы партнёры всегда были полностью честны.
3. «Как жениться и остаться холостым» (2006). 43-летний главный герой всё ещё не женат. Впрочем, ему живётся неплохо: окружают мужчину мать и пять сестёр. Однако в какой-то момент окружающие решают его женить.
4. «Рождественские хроники» (2018). Хулиганистые брат и сестра намереваются заснять, как на рождество в дом приходит Санта-Клаус и устраивают ловушки. Эта ночь превратится и для них, и для новогоднего волшебника в настоящее приключение.
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