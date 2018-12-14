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Михалков едва не погиб на съемках, загнав коня 

Рамблер 37 минут назад
На съемках «Собаки Баскервилей» Никита Михалков много импровизировал и вовлекал в экспромты своих коллег. Так в фильме появилась веселая сцена двух напившихся английских джентльменов — сэра Генри и доктора Ватсона, которых сыграли Соломин и Михалков. Но однажды страсть Никиты Сергеевича к свободной актерской интерпретации едва не привела к трагедии. В эпизоде со скачками актер, с детства любивший верховую езду, едва до смерти не загнал лошадь. Михалков так увлеченно подолгу гарцевал на своем коне, что в какой-то момент животное не выдержало нагрузки и упало без чувств. Очевидцы испугались, что скакун придавил актера и тот мог погибнуть. Но опытный наездник Михалков вовремя вытащил ногу из стремени и без малейшей царапины вылез из-под упавшей лошади, а затем стал на камеру оплакивать несчастное животное. Режиссер тут же остановил съемки, и Михалков принялся спасть коня, он хлопотал над ним до тех пор, пока тот не открыл глаза и не поднялся на ноги.
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