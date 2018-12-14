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Почему Квинихидзе разрешал композитору излишества 

Рамблер 1 час назад
Мюзикл «Небесные ласточки» (1976) режиссёр Леонид Квинихидзе снимал по оперетте Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш». Однако музыки самого Эрве в картине практически не осталось, подавляющее большинство композиций написал композитор Виктор Лебедев. Чтобы музыка действительно была яркой и запоминающейся, Квинихидзе обеспечил Лебедеву райские условия на площадке. Так, на съёмочную площадку, которую устроили в Воронцовском дворце в Алупке, все исполнители должны были являться к пяти утра, а Лебедеву разрешалось отсыпаться. Режиссёру все персонажи виделись бледными, поэтому он запретил актёрам загорать на крымском солнце, а композитор частенько проводил время на пляже, прихватывая с собой компанию девушек-балерин. Кстати, пристрастие Лебедева к балеринам отметили все участники съёмок и время от времени насмехались над ним. Андрей Миронов регулярно интересовался, не много ли у него красавиц. А Александр Ширвиндт даже прозвал композитора «меломаном и балетоманом». Эта фраза даже вошла в ленту.
Ролик рассказывает, как прозвала композитора Виктора Лебедева Людмила Гурченко и почему его недолюбливала костюмер «Небесных ласточек».
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