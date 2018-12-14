Появился первый трейлер фильма «Союз спасения»

Первый официальный трейлер фильма "Союз спасения" — исторической картины о событиях 14 декабря 1825 года — в пятницу, в день годовщины восстания на Сенатской площади, был выложен для просмотра в социальной сети "Одноклассники".

"Первый официальный трейлер фильма эксклюзивно появился в группе Первого канала в ОК. Смотреть его можно на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android и на большом экране в приложении "ОК Видео" на Smart TV и Android TV", — говорится в сообщении социальной сети.

Директор по продуктам "Видео", "Лента" и OK Live социальной сети "Одноклассники" Марина Краснова отметила, что контент, связанный с российской историей "всегда вызывает самые бурные обсуждения".

"Восстание декабристов — одно из важнейших событий в нашей истории, поэтому мы уверены, что пользователи ОК не только посмотрят трейлер, но и будут активно обсуждать его с друзьями и другими пользователям, делиться им в ленте новостей. Мы рады продолжить наш курс на развитие профессионального контента в ОК вместе с Первым каналом и одним из главных кинособытий следующего года", — сказала она.

"Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история", — цитирует слова продюсера фильма Константина Эрнста пресс-служба ОК.