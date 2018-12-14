Исследователи диагностировали у Джеймса Бонда алкоголизм

Сотрудники университета Отаго, старейшего в Новой Зеландии, просмотрели все картины о похождениях агента британской разведки и подсчитали, что Бонд выпивает в среднем 4,5 раза за фильм, то есть — 109 раз за всю франшизу.

Кроме того, исследователи выяснили, что самую большую дозу спиртного Бонд принял в фильме "Квант милосердия". Сотрудники университета даже назвали ее "смертельной".

Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM), у Джеймса Бонда алкоголизм по шести симптомам из одиннадцати.

Исследователи предположили, что, вероятно, с помощью алкоголя агент 007 снимает стресс, полученный во время выполнения секретных заданий. Они порекомендовали Бонду обратиться к профессиональному психотерапевту, а также обучиться искусству ведения переговоров. Возможно, если он будет меньше убивать и перестанет решать вопросы исключительно агрессивным методом, то стресс от работы снизится.