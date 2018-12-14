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Исследователи диагностировали у Джеймса Бонда алкоголизм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Квант милосердия"
Сотрудники университета Отаго, старейшего в Новой Зеландии, просмотрели все картины о похождениях агента британской разведки и подсчитали, что Бонд выпивает в среднем 4,5 раза за фильм, то есть — 109 раз за всю франшизу.
Кроме того, исследователи выяснили, что самую большую дозу спиртного Бонд принял в фильме "Квант милосердия". Сотрудники университета даже назвали ее "смертельной".
Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM), у Джеймса Бонда алкоголизм по шести симптомам из одиннадцати.
Исследователи предположили, что, вероятно, с помощью алкоголя агент 007 снимает стресс, полученный во время выполнения секретных заданий. Они порекомендовали Бонду обратиться к профессиональному психотерапевту, а также обучиться искусству ведения переговоров. Возможно, если он будет меньше убивать и перестанет решать вопросы исключительно агрессивным методом, то стресс от работы снизится.
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