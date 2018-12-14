Что вырезала цензура из советских фильмов

Все фильмы, которые выпускались в СССР, проходили через процедуру утверждения на художественном совете. Далеко не всегда картины одобрялись чиновниками, нередко режиссёрам приходилось жертвовать теми или иными эпизодами, чтобы картина всё-таки дошла до зрителя. И вот какие сцены мы не увидели в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966).

В суде Трус в исполнении Георгия Вицина выкрикивает: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!». В оригинальном варианте фраза звучала так: ««Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!». Цензоры сочли, что смеяться над советским судом не стоит, поэтому слова изменили. Изменили и другую реплику в комедии, которая изначально принадлежала дяде Джабраилову, в ролик которого был Фрунзик Мкртчян . Он должен был произносить слова: «Между прочим, в соседнем районе украли члена партии». Но киночиновники решили, что в устах Джабраила она звучит слишком серьёзно, поэтому фразу произнёс Балбес (в его роли Юрий Никулин ), придавший словам оттенок нелепости.

Конфуз случился и с персонажем Владимира Этуша , товарищем Сааховым. В сценарии он числился товарищем Охоховым, отсюда же строилась и фраза Джабраила «Или выйдешь женой товарища Ох… Ох, такого жениха, или вообще не выйдешь!». Но выяснилось, что в Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР возглавляет политик Асланби Ахохов, поэтому фамилию изменили, чтобы избежать ненужных ассоциаций.

О том, что не понравилось цензорам в комедиях «Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Служебный роман» (1977), «Любовь и голуби» (1984).